Buenas noticias para el Aston Villa y la Selección: el "Dibu" Martínez se recuperó y está disponible

Más allá del partido inmediato, la noticia genera tranquilidad de cara a lo que viene. Martínez es una pieza fundamental tanto para su club como para la Selección, y su buen momento lo posiciona como uno de los pilares en el arco. Emery no dudó en remarcar su importancia: lo definió como un arquero fantástico y destacó el nivel que viene mostrando en la temporada.