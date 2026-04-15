Buenas noticias para el Aston Villa y la Selección: el "Dibu" Martínez se recuperó y está disponible

Resumen para apurados
- Emiliano 'Dibu' Martínez volvió a entrenar con Aston Villa en Inglaterra tras superar una sobrecarga muscular, quedando disponible para el partido de mañana por la Europa League.
- La molestia surgió en el calentamiento ante Nottingham Forest, ausentándose el fin de semana. Tras estudios favorables, se reincorporó al plantel para defender el 3-1 ante Bologna.
- Su retorno alivia a Unai Emery y a la Selección Argentina a dos meses del Mundial. Martínez es un pilar clave cuya presencia fortalece la estructura defensiva para el cierre del año.
La preocupación duró poco. Emiliano Martínez dejó atrás la sobrecarga muscular que lo había marginado el último fin de semana y ya volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel de Aston Villa. La recuperación trae alivio no solo en Birmingham, sino también en la Selección, a poco más de dos meses del inicio del Mundial.
El arquero había encendido las alarmas cuando quedó fuera del partido frente a Nottingham Forest tras sentir una molestia durante el calentamiento. Sin embargo, los estudios y la evolución fueron favorables, y rápidamente pudo reincorporarse a los trabajos con el grupo.
Ahora, el foco está puesto en la Europa League. Martínez quedó a disposición del entrenador Unai Emery para el duelo de vuelta de los cuartos de final ante el Bologna, que se disputará mañana. El Aston Villa afrontará el compromiso con ventaja tras el 3-1 conseguido en la ida, y la presencia del arquero argentino aparece como un factor clave para sellar la clasificación.
Más allá del partido inmediato, la noticia genera tranquilidad de cara a lo que viene. Martínez es una pieza fundamental tanto para su club como para la Selección, y su buen momento lo posiciona como uno de los pilares en el arco. Emery no dudó en remarcar su importancia: lo definió como un arquero fantástico y destacó el nivel que viene mostrando en la temporada.
La decisión final sobre su titularidad se tomará en las horas previas al encuentro, pero todo indica que el “Dibu” está listo para volver. Y eso, a esta altura del calendario, vale doble.