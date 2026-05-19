ARCA dejará de apelar fallos contra Ganancias en jubilaciones tras la reiterada doctrina de la Corte Suprema

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió dejar de apelar los fallos judiciales que declaran improcedente el cobro del impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios, en línea con la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde 2019 considera inconstitucional aplicar ese tributo a jubilados en situación de vulnerabilidad.