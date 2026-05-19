El Rompecabezas de Federico van Mameren: "La perpetuación en el poder nunca termina sumando"

"Dentro de unas horas será miercoles y este martes habrá terminado, es algo irremediable, como la muerte. Pero parece que algo de eso no se entiende en la Universidad Nacional de Tucumán. Hay claramente una regla que dice el martes terminará esta noche y que mañana será miércoles. Por eso no se entiende que un hombre que haya defendido la institucionalidad haya decidido ponerle este broche final. Siempre estuvo claro que no correspondía un mandato más para el rector Sergio Pagani. Y sin embargo se avanzó", planteó Federico van Mameren al inicio de su Rompecabezas.