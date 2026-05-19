El Rompecabezas de Federico van Mameren: "La perpetuación en el poder nunca termina sumando"
Resumen para apurados
- El periodista Federico van Mameren cuestionó esta semana en Tucumán al rector de la UNT, Sergio Pagani, por intentar perpetuarse en el poder violando las normas institucionales.
- El debate surge por el fallo que frena la postulación de Pagani. Van Mameren comparó el caso con los de Juan Manzur y José Alperovich, quienes también buscaron forzar mandatos.
- El conflicto expone la crisis en la UNT y anticipa un mayor control judicial y social frente a los intentos de perpetuación en el poder en instituciones públicas regionales.
"Dentro de unas horas será miercoles y este martes habrá terminado, es algo irremediable, como la muerte. Pero parece que algo de eso no se entiende en la Universidad Nacional de Tucumán. Hay claramente una regla que dice el martes terminará esta noche y que mañana será miércoles. Por eso no se entiende que un hombre que haya defendido la institucionalidad haya decidido ponerle este broche final. Siempre estuvo claro que no correspondía un mandato más para el rector Sergio Pagani. Y sin embargo se avanzó", planteó Federico van Mameren al inicio de su Rompecabezas.
"El problema -continuó- no es únicamente la permanencia en el poder, sino que se debilitan los controles, se naturalizan los atajaos, se erosiona la confianza pública y la democracia píerde calidad. Está claro que este momento que vive la UNT no es algo exclusivo de Pagani, sino que interpela a toda la universidad porque hay una gran mayoría que estuvo de acuerdo en forzar esta perpetuidad".
En ese sentido, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya marcó un camino sobre estas cuestiones en casos anteriores. "Si no, preguntenle a Juan Manzur", afirmó, en referencia a que el ex gobernador no pudo ser candidato por tercera vez. Mencionó entonces cuando José Alperovich hizo una cláusula especial en la Constitución Provincial para poder cumplir con sus ambiciones de tener un tercer mandato. "Pagani tal vez quiso ser Alperovich y terminó siendo Manzur, aunque hasta Manzur terminó aceptando las reglas del juego cuando la Justicia le dijo que no".
Por último, reflexionó: "La perpetuación en el poder nunca termina sumando, sino restando".