Escándalo en Inglaterra: descalificaron al Southampton de la final por el ascenso a la Premier por espiar una práctica rival
El club admitió haber filmado sin autorización un entrenamiento del Middlesbrough en las horas previas a la semifinal de los playoffs. La English Football League aplicó una sanción histórica: expulsión inmediata del torneo, restitución del "Boro" para la final en Wembley ante el Hull City y la quita de cuatro puntos para la próxima temporada.
Resumen para apurados
- La EFL descalificó esta semana al Southampton de la final por el ascenso en Inglaterra por espiar un entrenamiento táctico del Middlesbrough.
- Un analista del club fue descubierto filmando la sesión del Middlesbrough. La histórica sanción aplica reglas estrictas creadas tras el caso Bielsagate de 2019.
- Middlesbrough disputará la final ante Hull City por el ascenso a la Premier League, mientras que Southampton iniciará el próximo torneo con cuatro puntos menos.
Una sanción sin precedentes sacudió los cimientos del fútbol británico. La comisión disciplinaria de la English Football League (EFL) determinó la descalificación inmediata del Southampton de los playoffs de ascenso de la Championship, cancelando de forma fulminante su posibilidad de retornar a la Premier League en esta campaña. El histórico castigo responde a la admisión de múltiples infracciones reglamentarias vinculadas al espionaje ilegal, un hecho que generó sorpresa en el ambiente deportivo europeo y que altera por completo la definición del tercer ascenso a la máxima categoría.
El conflicto se originó en el centro de alto rendimiento Rockliffe Park, apenas dos días antes del partido de ida de las semifinales. Empleados del Middlesbrough detectaron una actividad sospechosa en una zona de arbustos con vista directa al predio y sorprendieron a un analista del primer equipo del Southampton grabando en secreto la sesión táctica comandada por el entrenador Kim Hellberg. Al ser descubierto, el espía borró los archivos de su teléfono móvil, se negó a identificarse y huyó del lugar cambiándose de ropa en un hotel cercano para camuflar su apariencia, una secuencia que quedó registrada en las cámaras de seguridad del club damnificado y que sirvió como prueba irrefutable para la denuncia formal.
La severidad del fallo se ampara en una normativa estricta introducida tras el famoso "Bielsagate" de enero de 2019, cuando Marcelo Bielsa, por entonces director técnico del Leeds United, admitió públicamente haber enviado un asistente a observar al Derby County. Aquel episodio derivó en una multa económica de 200.000 libras, pero impulsó la creación de una regla específica que prohíbe taxativamente a cualquier institución supervisar o intentar observar los entrenamientos de un rival directo durante las 72 horas previas a un partido programado. Al encuadrarse el accionar del Southampton dentro de esta ventana de tiempo de veda, el tribunal optó por la máxima pena deportiva.
El impacto de la resolución modifica drásticamente el calendario del ascenso, dictaminando que el Middlesbrough sea reintegrado a la competencia para disputar la gran final frente al Hull City el próximo sábado 23 de mayo en el mítico estadio de Wembley. Por su parte, la directiva del "Boro" emitió un comunicado expresando que la decisión envía un mensaje claro para el futuro del deporte en cuanto a la integridad y la conducta. En la vereda opuesta, el Southampton no solo asimila la frustración de quedarse fuera de la definición en los escritorios, sino que además deberá iniciar la temporada 2026/27 en la segunda división con una penalización de cuatro puntos en la tabla de posiciones.