Secciones
DeportesFútbol

Escándalo en Inglaterra: descalificaron al Southampton de la final por el ascenso a la Premier por espiar una práctica rival

El club admitió haber filmado sin autorización un entrenamiento del Middlesbrough en las horas previas a la semifinal de los playoffs. La English Football League aplicó una sanción histórica: expulsión inmediata del torneo, restitución del "Boro" para la final en Wembley ante el Hull City y la quita de cuatro puntos para la próxima temporada.

Escándalo en Inglaterra: descalificaron al Southampton de la final por el ascenso a la Premier por espiar una práctica rival
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La EFL descalificó esta semana al Southampton de la final por el ascenso en Inglaterra por espiar un entrenamiento táctico del Middlesbrough.
  • Un analista del club fue descubierto filmando la sesión del Middlesbrough. La histórica sanción aplica reglas estrictas creadas tras el caso Bielsagate de 2019.
  • Middlesbrough disputará la final ante Hull City por el ascenso a la Premier League, mientras que Southampton iniciará el próximo torneo con cuatro puntos menos.
Resumen generado con IA

Una sanción sin precedentes sacudió los cimientos del fútbol británico. La comisión disciplinaria de la English Football League (EFL) determinó la descalificación inmediata del Southampton de los playoffs de ascenso de la Championship, cancelando de forma fulminante su posibilidad de retornar a la Premier League en esta campaña. El histórico castigo responde a la admisión de múltiples infracciones reglamentarias vinculadas al espionaje ilegal, un hecho que generó sorpresa en el ambiente deportivo europeo y que altera por completo la definición del tercer ascenso a la máxima categoría.

El conflicto se originó en el centro de alto rendimiento Rockliffe Park, apenas dos días antes del partido de ida de las semifinales. Empleados del Middlesbrough detectaron una actividad sospechosa en una zona de arbustos con vista directa al predio y sorprendieron a un analista del primer equipo del Southampton grabando en secreto la sesión táctica comandada por el entrenador Kim Hellberg. Al ser descubierto, el espía borró los archivos de su teléfono móvil, se negó a identificarse y huyó del lugar cambiándose de ropa en un hotel cercano para camuflar su apariencia, una secuencia que quedó registrada en las cámaras de seguridad del club damnificado y que sirvió como prueba irrefutable para la denuncia formal.

La severidad del fallo se ampara en una normativa estricta introducida tras el famoso "Bielsagate" de enero de 2019, cuando Marcelo Bielsa, por entonces director técnico del Leeds United, admitió públicamente haber enviado un asistente a observar al Derby County. Aquel episodio derivó en una multa económica de 200.000 libras, pero impulsó la creación de una regla específica que prohíbe taxativamente a cualquier institución supervisar o intentar observar los entrenamientos de un rival directo durante las 72 horas previas a un partido programado. Al encuadrarse el accionar del Southampton dentro de esta ventana de tiempo de veda, el tribunal optó por la máxima pena deportiva.

El impacto de la resolución modifica drásticamente el calendario del ascenso, dictaminando que el Middlesbrough sea reintegrado a la competencia para disputar la gran final frente al Hull City el próximo sábado 23 de mayo en el mítico estadio de Wembley. Por su parte, la directiva del "Boro" emitió un comunicado expresando que la decisión envía un mensaje claro para el futuro del deporte en cuanto a la integridad y la conducta. En la vereda opuesta, el Southampton no solo asimila la frustración de quedarse fuera de la definición en los escritorios, sino que además deberá iniciar la temporada 2026/27 en la segunda división con una penalización de cuatro puntos en la tabla de posiciones.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mentirosa: los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo
1

"Mentirosa": los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán
2

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina
3

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán
4

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”
5

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Ranking notas premium
Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
1

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
2

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
3

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
4

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT
5

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Más Noticias
Mentirosa: los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

"Mentirosa": los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

Brilló en los 21K Yerba Buena, domina el atletismo tucumano y necesita apoyo para representar al país en Lima

Brilló en los 21K Yerba Buena, domina el atletismo tucumano y necesita apoyo para representar al país en Lima

La historia oculta detrás de la ruptura de Guido Kaczka y Florencia Bertotti: ¿qué pasó realmente?

La historia oculta detrás de la ruptura de Guido Kaczka y Florencia Bertotti: ¿qué pasó realmente?

La contundente frase que publicó Ángel Di María después de la derrota de Central contra River

La contundente frase que publicó Ángel Di María después de la derrota de Central contra River

La ex CD de San Martín dio a conocer un documento y desacreditó a Oscar Mirkin: “Miente nuevamente”

La ex CD de San Martín dio a conocer un documento y desacreditó a Oscar Mirkin: “Miente nuevamente”

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Canadá

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Canadá

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Comentarios