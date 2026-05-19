Escándalo en Inglaterra: descalificaron al Southampton de la final por el ascenso a la Premier por espiar una práctica rival

El impacto de la resolución modifica drásticamente el calendario del ascenso, dictaminando que el Middlesbrough sea reintegrado a la competencia para disputar la gran final frente al Hull City el próximo sábado 23 de mayo en el mítico estadio de Wembley. Por su parte, la directiva del "Boro" emitió un comunicado expresando que la decisión envía un mensaje claro para el futuro del deporte en cuanto a la integridad y la conducta. En la vereda opuesta, el Southampton no solo asimila la frustración de quedarse fuera de la definición en los escritorios, sino que además deberá iniciar la temporada 2026/27 en la segunda división con una penalización de cuatro puntos en la tabla de posiciones.