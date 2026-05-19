Después de 22 años, Arsenal gritó campeón en la Premier League tras el tropiezo del Manchester City
El empate 1-1 de los "Ciudadanos" en su visita al Bournemouth consagró matemáticamente al equipo de Mikel Arteta a falta de una jornada para el cierre del torneo. Los de Londres cortaron una sequía de más de dos décadas que arrastraban desde la mítica era de "Los Invencibles", mientras que el City asimila el golpe en medio de los rumores de salida de Pep Guardiola.
Resumen para apurados
- Arsenal se consagró campeón de la Premier League de Inglaterra tras 22 años, al quedar inalcanzable para el Manchester City tras su empate 1-1 ante Bournemouth.
- El equipo de Mikel Arteta cortó una sequía vigente desde la era de 'Los Invencibles' en 2004, tras un torneo de 27 triunfos donde superaron tres subcampeonatos seguidos.
- Mientras los Gunners buscan coronar el año frente al PSG en la final de la Champions League, el City asimila el golpe ante la posible salida de Pep Guardiola.
Manchester City no pudo quebrar la resistencia del Bournemouth y terminó sumando un empate 1-1 que le sirvió en bandeja la Premier League al Arsenal. Con este resultado, el conjunto dirigido por Mikel Arteta quedó con cuatro puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor con una sola fecha por disputarse, asegurándose el trofeo local tras 22 años de sequía. El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Pep Guardiola tras un tremendo latigazo del juvenil francés Eli Kroupi a los 38 minutos, y aunque Erling Haaland logró estampar la igualdad definitiva a los 94 minutos, el festejo agónico resultó estéril para estirar la definición y decretó la consagración anticipada del club londinense.
Con esta esperada vuelta olímpica, los "Gunners" sepultan una racha de tres subcampeonatos consecutivos y se afianzan en el tercer puesto del podio histórico de la Primera División inglesa con 14 coronas, por detrás de Manchester United y Liverpool, que lideran el registro con 20 títulos cada uno. La última vez que el Arsenal había alzado la Premier League se remontaba a la histórica temporada 2003/04, aquella campaña invicta bajo el mando de Arsène Wenger que inmortalizó a ese plantel bajo el apodo de "Los Invencibles". Para Arteta significa el cuarto título de su ciclo como entrenador principal, un proceso que paradójicamente comenzó a moldear mientras se desempeñaba como el principal asistente de Guardiola en el banco de los "Ciudadanos".
La campaña constó de 27 triunfos, siete empates y solo cinco derrotas, con el sueco Viktor Gyokeres como máximo anotador, con 14 tantos.
Por el lado del Manchester City, la pérdida del título expone el fin de un registro implacable, ya que Guardiola nunca había pasado dos temporadas seguidas sin salir campeón de liga desde su desembarco en Inglaterra hace una década. Los "Sky Blues" afrontaron este compromiso bajo un clima enrarecido tras las versiones periodísticas que aseguran que el técnico catalán dejará su cargo al finalizar la temporada para tomarse un año sabático, cerrando un ciclo legendario de 20 títulos este domingo ante Aston Villa. Mientras el City ya baraja el nombre de Enzo Maresca como posible reemplazo, el flamante campeón Arsenal apunta todos sus cañones al próximo sábado 30 de mayo, cuando buscará coronar un año perfecto frente al París Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League.