Después de 22 años, Arsenal gritó campeón en la Premier League tras el tropiezo del Manchester City

Con esta esperada vuelta olímpica, los "Gunners" sepultan una racha de tres subcampeonatos consecutivos y se afianzan en el tercer puesto del podio histórico de la Primera División inglesa con 14 coronas, por detrás de Manchester United y Liverpool, que lideran el registro con 20 títulos cada uno. La última vez que el Arsenal había alzado la Premier League se remontaba a la histórica temporada 2003/04, aquella campaña invicta bajo el mando de Arsène Wenger que inmortalizó a ese plantel bajo el apodo de "Los Invencibles". Para Arteta significa el cuarto título de su ciclo como entrenador principal, un proceso que paradójicamente comenzó a moldear mientras se desempeñaba como el principal asistente de Guardiola en el banco de los "Ciudadanos".