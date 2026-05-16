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Manchester City campeón de la FA Cup: venció 1-0 al Chelsea en Wembley

El equipo de Pep Guardiola ganó una nueva final gracias a un golazo de Semenyo; Enzo Fernández fue titular y Garnacho ingresó en el complemento para el Chelsea

Manchester City se consagró campeón de la FA Cup. Manchester City se consagró campeón de la FA Cup.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Manchester City derrotó 1-0 al Chelsea en Wembley con gol de Semenyo y ganó su octava FA Cup. El equipo de Guardiola se impuso en una final cerrada ante el conjunto londinense.
  • Tras un pase de Haaland, Semenyo definió de taco a los 26' del segundo tiempo. Enzo Fernández fue titular en Chelsea, mientras que Garnacho ingresó sobre el final del encuentro.
  • El City refuerza su dominio histórico en Inglaterra. Por el contrario, Chelsea finaliza la temporada sin títulos y deberá buscar su pase a Europa mediante la Premier League.
Resumen generado con IA

El Manchester City volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los equipos más dominantes de Europa. En una final cerrada y tensa disputada en el mítico Wembley Stadium, el equipo dirigido por Pep Guardiola derrotó 1-0 al Chelsea y se consagró campeón de la FA Cup por octava vez en su historia.

El único gol de la tarde llegó a los 26 minutos del segundo tiempo y tuvo todos los condimentos de una jugada memorable. Tras una asistencia de Erling Haaland, Antoine Semenyo sorprendió con una definición de taco dentro del área que dejó sin respuestas al arquero rival. Un verdadero golazo que terminó definiendo una final muy equilibrada.

A partir de la ventaja, el City hizo lo que mejor sabe hacer: manejar los tiempos del partido, monopolizar la pelota y reducir al mínimo los espacios del rival. Chelsea intentó reaccionar, pero nunca encontró claridad para romper el bloque defensivo del conjunto de Guardiola, que volvió a festejar en el estadio más emblemático del fútbol inglés.

Del lado de los argentinos, Enzo Fernández fue titular y disputó los 90 minutos con la camiseta del Chelsea. El mediocampista tuvo bastante participación en el juego, aunque también vio la tarjeta amarilla en el primer tiempo tras una infracción sobre Jeremy Doku. En el complemento contó con una chance desde afuera del área, pero su remate salió desviado.

Por su parte, Alejandro Garnacho comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a falta de cinco minutos para el cierre en reemplazo de João Pedro. El ex Manchester United apenas tuvo tiempo para intervenir en algunas jugadas ofensivas, en un Chelsea que terminó golpeado por otra final perdida.

La derrota dejó un sabor especialmente amargo para el conjunto londinense, que cerró la temporada sin títulos y además desperdició una oportunidad importante para asegurar su clasificación a competencias internacionales. Ahora deberá jugarse su futuro continental en la recta final de la Premier League.

En cambio, para Guardiola y el City, la conquista volvió a reforzar una era marcada por la supremacía. Con ocho FA Cup en sus vitrinas, los “Citizens” siguen ampliando una colección de títulos que ya forma parte de la historia grande del fútbol inglés.

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