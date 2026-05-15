Las predicciones sobre el colapso del empleo por IA no se cumplieron

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, proyectó en mayo de 2025 una tasa de desempleo en Estados Unidos de entre el 10% y el 20% en un plazo de uno a cinco años. Hoy esa tasa se ubica en 4,3%. Sam Altman, al frente de OpenAI, anticipó que los agentes de IA se incorporarían masivamente a la fuerza laboral durante 2025. Tampoco ocurrió.