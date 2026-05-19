El Ministerio de Educación acordó realizar una reconversión “participativa” con los estudiantes de la Escuela Normal
En relación con otros reclamos planteados por los alumnos, las autoridades se comprometieron a realizar durante esta semana un relevamiento integral del mobiliario escolar que necesita ser reemplazado para iniciar los trámites administrativos de compra.
Resumen para apurados
- La ministra Susana Montaldo acordó con alumnos de la Escuela Normal de Tucumán una reconversión pedagógica participativa para validar títulos bajo normativa nacional antes de 2027.
- El proceso responde a exigencias federales de 2014. El Gobierno provincial además relevará mobiliario escolar y cubrirá vacantes docentes tras las protestas de la comunidad educativa.
- La medida busca garantizar la validez nacional de los títulos sin reducir horas de clase, sentando un precedente de diálogo para resolver conflictos edilicios y académicos en Tucumán.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, se reunió con estudiantes de la Escuela Normal Juan B. Alberdi para explicar que la “reconversión pedagógica” que impulsa el Gobierno provincial es “necesaria y urgente” para adecuar los títulos a la normativa nacional y garantizar su validez en todo el país.
Desde la cartera educativa aclararon que la medida no implica la eliminación de horas de clase ni una reducción en la enseñanza de idiomas, sino una adecuación institucional exigida por la Nación. Según indicaron, los plazos para concretar este proceso ya se encuentran vencidos.
Ante las protestas estudiantiles, Montaldo acudió personalmente al establecimiento junto a parte de su gabinete para detallar el alcance de los cambios. Allí explicó que, por normativa federal vigente desde 2014, todas las instituciones educativas del país debían iniciar procesos de reconversión para asegurar la validez nacional de sus títulos.
“Desde entonces, la provincia gestionó sucesivas prórrogas de excepción. Sin embargo, la Secretaría de Educación de la Nación notificó en 2025 que no se otorgarán nuevos plazos y fijó 2027 como fecha límite definitiva para concluir el proceso”, señalaron desde el ministerio.
Las autoridades precisaron además que actualmente solo diez establecimientos de la provincia, entre ellos la Escuela Normal Juan B. Alberdi, aún deben cumplir con esta exigencia nacional.
El Ministerio de Educación aseguró que la reconversión se realizará de manera “participativa”, con la intervención del equipo directivo, docentes y el Centro de Estudiantes, con el objetivo de preservar la identidad y las particularidades pedagógicas de la institución.
En relación con otros reclamos planteados por los alumnos, las autoridades se comprometieron a realizar durante esta semana un relevamiento integral del mobiliario escolar que necesita ser reemplazado para iniciar los trámites administrativos de compra.
También explicaron que el equipamiento disponible al inicio del ciclo lectivo fue priorizado para escuelas de La Madrid y otras localidades afectadas por las recientes inundaciones.
Sobre la cobertura de vacantes docentes, el ministerio informó que los procesos correspondientes “ya se encuentran en ejecución” y avanzan bajo la intervención de la Junta de Clasificación Docente.
Finalmente, la cartera educativa ratificó su política de “puertas abiertas” y sostuvo que “el diálogo constructivo con las comunidades escolares es la única vía legítima para resolver las necesidades edilicias y pedagógicas”, al tiempo que cuestionó las medidas de fuerza por considerar que “alteran el derecho a la educación y dificultan la búsqueda de soluciones consensuadas”.