El Ministerio de Educación acordó realizar una reconversión “participativa” con los estudiantes de la Escuela Normal

Finalmente, la cartera educativa ratificó su política de “puertas abiertas” y sostuvo que “el diálogo constructivo con las comunidades escolares es la única vía legítima para resolver las necesidades edilicias y pedagógicas”, al tiempo que cuestionó las medidas de fuerza por considerar que “alteran el derecho a la educación y dificultan la búsqueda de soluciones consensuadas”.