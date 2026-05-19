Falcioni apuesta por la memoria de su equipo ideal para buscar los octavos en Rosario

Resumen para apurados
- Julio César Falcioni mantendrá la base de Atlético Tucumán para enfrentar a Talleres este miércoles en Rosario, buscando el pase a octavos de la Copa Argentina.
- Tras vencer a River, el DT repetirá el esquema táctico 4-1-4-1, sumando únicamente el ingreso obligado de Luciano Vallejo en reemplazo del lesionado Gastón Suso.
- La apuesta de Falcioni por consolidar un once ideal busca afianzar el funcionamiento colectivo del equipo y asegurar la competitividad en el torneo de eliminación directa.
Todo parece indicar que Julio César Falcioni encontró su equipo ideal en Atlético Tucumán. Las últimas prácticas matutinas de fútbol en el complejo Ojo de Agua arrojaron la certeza de que el “Emperador” dispondrá el mismo equipo que viene de vencer a River en Núñez, sólo con una variante obligada: el ingreso de Luciano Vallejo en lugar del lesionado Gastón Suso, quien ya fue intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires tras sufrir una rotura de ligamentos en una de sus rodillas.
Así, el experimentado DT se inclinará prácticamente por los mismos “11” por cuarto partido consecutivo para enfrentar a Talleres este miércoles desde las 17, por los 16avos del la Copa Argentina. Entre Argentinos y Banfield sólo modificó a Javier Domínguez en lugar de Lautaro Godoy, y entre el “Taladro” y River sostuvo exactamente la misma formación. Una muestra de que el ingreso de Godoy como interior en el medio campo fue un acierto que dejó más que conforme al DT y una señal concreta, además, de que Falcioni parece entender que el equipo encontró el funcionamiento que buscaba.
De esa manera, el “Emperador” sostendrá el 4-1-4-1 que viene de darle réditos en los últimos duelos. Luis Ingolotti volverá a ser el arquero y tendrá su debut este año en la Copa Argentina, certamen en el que supo consagrarse con Central Córdoba en 2024 y que aún no había podido jugar con Atlético porque Tomás Durso fue el dueño del arco en el cruce frente a Sportivo Barracas.
En la defensa, el uruguayo Maximiliano Villa se consolida como una fija en el puesto, mientras que Clever Ferreira y Vallejo conformarán la zaga central, al igual que los últimos 22 minutos frente a River en Núñez. Mientras la CD intenta negociar su continuidad, Ignacio Galván ocupará el lateral izquierdo. En la zona central, Leonel Vega volverá a pararse como “5” tapón, con Godoy y Franco Nicola delante de él como interiores, mientras que Renzo Tesuri y Nicolás Laméndola ocuparán los carriles derecho e izquierdo, respectivamente. Arriba, Leandro Díaz será la única referencia ofensiva.
El plantel aterrizará este martes a las 20 en Rosario, en un vuelo chárter contratado por la organización de la Copa Argentina. Entre los 85 viajeros -además de dirigentes, cuerpo técnico y periodistas- se destaca la inclusión de Alexis Segovia en la convocatoria en lugar de Suso, y las ausencias por lesión de Carlos Abeldaño y Martín Benítez.