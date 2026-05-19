Falcioni apuesta por la memoria de su equipo ideal para buscar los octavos en Rosario

Así, el experimentado DT se inclinará prácticamente por los mismos “11” por cuarto partido consecutivo para enfrentar a Talleres este miércoles desde las 17, por los 16avos del la Copa Argentina. Entre Argentinos y Banfield sólo modificó a Javier Domínguez en lugar de Lautaro Godoy, y entre el “Taladro” y River sostuvo exactamente la misma formación. Una muestra de que el ingreso de Godoy como interior en el medio campo fue un acierto que dejó más que conforme al DT y una señal concreta, además, de que Falcioni parece entender que el equipo encontró el funcionamiento que buscaba.