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Últimos días para gestionar el SUBEM: la guía paso a paso para no perder el beneficio escolar

Los alumnos de escuelas públicas que residan y estudien en la capital provincial tienen tiempo hasta el 29 de mayo para tramitar la tarjeta del programa SUBEM, un beneficio que ya alcanza a 39.060 estudiantes.

Últimos días para gestionar el SUBEM: la guía paso a paso para no perder el beneficio escolar
Colectivos Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estudiantes de San Miguel de Tucumán tienen hasta el 29 de mayo para tramitar el Boleto Educativo Municipal (SUBEM) y acceder al transporte gratis para el ciclo lectivo.
  • El trámite presencial se realiza sin turno en San Lorenzo 1270, de lunes a viernes de 8 a 18 h. Se debe presentar DNI, constancia de alumno regular y la tarjeta SUBE anterior.
  • Este beneficio, que ya alcanza a más de 39.000 alumnos tucumanos, garantiza la gratuidad del boleto en las líneas 1 a 19, facilitando el acceso a la educación pública.
Resumen generado con IA

El Municipio de San Miguel de Tucumán ratificó que el próximo viernes 29 de mayo finalizará el período estipulado para tramitar el alta inicial o la renovación de la credencial del Boleto Educativo Municipal (BEM) para el actual ciclo lectivo 2026.

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Hasta la fecha, la iniciativa articulada a través del sistema SUBEM (SUBE + BEM) ha alcanzado a un total de 39.060 estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario que habitan en la capital tucumana y asisten a instituciones educativas de gestión pública dentro de la jurisdicción.

¿Qué pasa con los estudiantes todavía no realizaron el trámite?

Los estudiantes que aún no realizaron el trámite pueden hacerlo sin turno previo en la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, los días hábiles, de lunes a viernes de 8 a 18. La atención se realiza por orden de llegada.

Con la tarjeta SUBEM, los estudiantes pueden viajar de manera gratuita en las líneas de ómnibus urbanos de la 1 a la 19 durante el periodo escolar 2026.

Requisitos para acceder al SUBEM

Los estudiantes deben llevar último ejemplar de DNI, constancia de alumno regular, libreta y la tarjeta SUBE que utilizaron el año anterior en caso de haber sido beneficiarios del BEM anteriormente.

Es requisito que los alumnos tengan domicilio en San Miguel de Tucumán y asistan a establecimientos educativos públicos de nivel terciario, universitario, secundario o primario ubicados también en la capital tucumana.

El plástico se entrega de manera totalmente gratuita tanto para los nuevos beneficiarios como para los que necesiten reponer la tarjeta por rotura o pérdida. 

Se recuerda a los estudiantes que ya poseían la tarjeta el año pasado, que la actualización del BEM es un requisito indispensable para mantener el beneficio durante el 2026. 

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