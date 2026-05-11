El gobierno de Milei avanza con subas en colectivos y trenes: aumentos escalonados en AMBA

El cronograma continuará con nuevas subas el 15 de junio y el 15 de julio, también del 2%. Desde el Gobierno remarcaron que, aun con estas actualizaciones, las tarifas nacionales seguirán por debajo de las vigentes en otros distritos del AMBA, donde el boleto en la Ciudad de Buenos Aires es actualmente 5,6% más caro y en la Provincia de Buenos Aires la diferencia llega al 35,7%, consignó el diario "Ámbito".