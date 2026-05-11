El gobierno de Milei avanza con subas en colectivos y trenes: aumentos escalonados en AMBA

Resumen para apurados
- El gobierno de Milei oficializó aumentos escalonados en colectivos y trenes del AMBA desde el 18 de mayo para reducir subsidios y alcanzar un esquema financiero más sustentable.
- La medida contempla tres subas del 2% en colectivos y cinco tramos de hasta el 18% en trenes. Se habilitó una consulta pública no vinculante de tres días para recibir comentarios.
- El plan busca que la tarifa cubra el 10% de los costos operativos en septiembre. El ajuste genera alerta en el interior por el futuro de los subsidios al transporte nacional.
El gobierno de Javier Milei puso en marcha la actualización de tarifas para colectivos y trenes bajo jurisdicción nacional y activó formalmente la Instancia de Participación Ciudadana, en un movimiento que no solo impacta en el AMBA, sino que también vuelve a poner en alerta a las provincias frente a la discusión que se abre sobre el futuro del financiamiento del transporte y el esquema de subsidios.
La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 26/2026 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del secretario de Transporte, Mariano Plencovich. A partir de allí quedó habilitada una consulta pública de tres días hábiles, durante la cual usuarios y sectores interesados podrán presentar opiniones y comentarios sobre los nuevos cuadros tarifarios a través de la web oficial de la Secretaría de Transporte.
El esquema diseñado por la administración libertaria contempla aumentos escalonados tanto para colectivos nacionales como para el sistema ferroviario, con principal impacto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el caso de los colectivos urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional, se aplicarán tres subas consecutivas del 2%, comenzando el 18 de mayo.
Con esa primera actualización, el boleto mínimo pasará de $700 a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. Para los usuarios alcanzados por la Tarifa Social, el valor será de $321,30, mientras que quienes no tengan la SUBE registrada deberán pagar $1.428.
El cronograma continuará con nuevas subas el 15 de junio y el 15 de julio, también del 2%. Desde el Gobierno remarcaron que, aun con estas actualizaciones, las tarifas nacionales seguirán por debajo de las vigentes en otros distritos del AMBA, donde el boleto en la Ciudad de Buenos Aires es actualmente 5,6% más caro y en la Provincia de Buenos Aires la diferencia llega al 35,7%, consignó el diario "Ámbito".
Pero el foco principal de la actualización tarifaria está puesto en el sistema ferroviario, donde el gobierno de Milei avanzará con un esquema de aumentos más pronunciado para recomponer ingresos y reducir el peso de los subsidios estatales. La decisión reaviva además la atención en las provincias, que siguen de cerca la evolución de la política nacional de transporte ante posibles redefiniciones futuras en materia de asistencia y cobertura de costos.
El cronograma para los trenes prevé cinco aumentos consecutivos: 18% desde el 18 de mayo, 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.
Con la primera actualización, el boleto mínimo de las líneas metropolitanas del AMBA -como Sarmiento, Roca, Mitre y San Martín- pasará de $280 a $330 para la primera sección con SUBE registrada. Para los beneficiarios de la Tarifa Social costará $148,50, mientras que quienes no tengan registrada la tarjeta deberán abonar el doble de la tarifa correspondiente. El boleto pagado en efectivo tendrá un valor de $1.100.
El Gobierno nacional justificó la medida con el argumento de avanzar hacia un sistema “más ordenado, eficiente y sustentable”, con menor dependencia de subsidios. Según datos oficiales, en diciembre de 2023 la tarifa ferroviaria cubría apenas el 2% del costo operativo y el 98% restante era financiado con subsidios públicos.
Actualmente, esa cobertura ronda el 5% y la proyección oficial apunta a alcanzar cerca del 10% hacia septiembre. La administración nacional sostiene además que las actualizaciones permitirán preservar condiciones de seguridad operativa y mejorar el funcionamiento general del sistema de transporte.
En paralelo, el Ejecutivo confirmó que continuarán vigentes tanto la Tarifa Social Federal -con descuentos del 55% para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y otros sectores vulnerables- como el sistema Red SUBE para combinaciones de transporte.
La consulta pública tendrá carácter no vinculante, aunque las autoridades deberán considerar las opiniones presentadas antes de definir los nuevos cuadros tarifarios. Los interesados podrán participar durante tres días hábiles administrativos desde las 12 del día de publicación de la medida.
Cada usuario podrá intervenir una sola vez por instancia y enviar comentarios de hasta 5.000 caracteres, además de adjuntar documentación complementaria. La resolución también establece que las opiniones serán publicadas en la web oficial mientras permanezca abierto el proceso.
La coordinación del procedimiento quedó bajo la órbita de la Subsecretaría de Transporte Automotor y de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, ambas dependientes del Ministerio de Economía.