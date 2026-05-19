La ex CD de San Martín dio a conocer un documento y desacreditó a Oscar Mirkin: “Miente nuevamente”

Resumen para apurados
- La ex CD de San Martín rechazó hoy las denuncias de Oscar Mirkin por supuestos desmanejos en Tucumán, defendiendo su gestión 2021-25 y exigiendo transparencia institucional.
- El conflicto escaló tras un informe de deudas de la actual gestión. Los exdirectivos afirman que el traspaso fue ante escribano y criticaron la falta de capacidad de Mirkin.
- La disputa expone una crisis política interna que podría derivar en acciones legales por el pase de Nahuel Banegas, afectando la estabilidad institucional de San Martín.
La ex CD de San Martín salió al cruce del informe presentado por el actual presidente, Oscar Mirkin, y difundió un extenso documento en el que rechaza las acusaciones sobre supuestos desmanejos económicos e institucionales durante el período 2021/25. Con un tono durísimo, el escrito acusa al actual mandatario de “mentir nuevamente” y de intentar responsabilizar a la gestión anterior por “su falta de capacidad de gestión”.
La respuesta apareció luego de la presentación del balance “transparente” realizada por la actual conducción del club. Mirkin había expuesto deudas, falencias estructurales y problemas financieros heredados. Sin embargo, a través del documento la dirigencia saliente sostienen que el traspaso fue “ordenado, certificado y documentado” y aseguran que todas las cuentas, inventarios y contratos fueron entregados bajo supervisión notarial. “Sólo mira para atrás para buscar excusas. Excusas para querer tapar sus paupérrimos meses de gestión”, señala el texto difundido por los exdirectivos.
Uno de los principales ejes de la defensa gira alrededor del estado financiero e institucional del club al momento del cambio de autoridades. La gestión anterior sostiene que las deudas existentes eran conocidas y estaban debidamente documentadas. Además, remarca que el traspaso incluyó balances certificados, libros contables, movimientos bancarios, contratos laborales, inventarios y documentación administrativa rubricada ante escribana pública.
En el documento incluso se exhiben actas firmadas y documentación respaldatoria para reforzar la legalidad del proceso de entrega. Según la dirigencia saliente, el propio entorno de Mirkin participó del control del patrimonio recibido. “Todos los inventarios tanto del club como del complejo, acreencias, deudas y demás, fue controlado rigurosamente por personal del club y la CD, y por parte del actual vocal Gerónimo García Mirkin y Leandro Mirkin en representación de su padre”, remarcaron.
Otro de los puntos más sensibles del documento es la discusión económica. La ex conducción reconoce que existían compromisos pendientes, aunque sostiene que también había acreencias a cobrar y un funcionamiento institucional estable. En ese marco, recordó cómo recibió la institución la actual conducción de Mirkin en 2017. “Cuando usted pierde su reelección, entregó el club como único activo el paupérrimo monto de $32 en una caja de ahorros”, afirma el texto, que además menciona embargos y juicios heredados de aquella etapa.
Las obras, un pilar del contraataque
La respuesta también apunta directamente contra las críticas sobre infraestructura y obras. La dirigencia saliente reivindicó la construcción del microestadio, mejoras en el complejo, iluminación, pensión deportiva y profesionalización del fútbol amateur. “El microestadio que usted llamó ‘galpón’ representa una fuente importante de ingresos para el club”, sostuvieron, en referencia a declaraciones anteriores de Mirkin.
En el mismo sentido, remarcaron que durante su gestión se avanzó en la profesionalización de divisiones inferiores con incorporación de nutricionistas, videoanalistas y obras estructurales en el predio. Además, enumeraron futbolistas surgidos del club durante esos años, entre ellos Alan Cisnero, Tiago Penalba, Ulises Vera y Gustavo Abregú.
Qué pasó con el pase de Nahuel Banegas a Tigre
Sin embargo, el tramo más fuerte del documento aparece sobre el final y está relacionado con la transferencia de Nahuel Banegas a Tigre. Allí, la ex dirigencia desliza sospechas sobre diferencias millonarias entre el acuerdo inicial y el monto informado posteriormente por la actual conducción.
Según el escrito, el convenio firmado en 2024 establecía una opción de compra de U$S 1,5 millones, descontando U$S 250.000 ya abonados por el préstamo. No obstante, sostienen que Mirkin declaró una venta por US$ 435.000.
“¿Dónde está y qué se hizo con la diferencia de U$S 815.000?”, cuestiona el documento, que acompaña copias del contrato firmado con Tigre.
Además, la dirigencia saliente pidió explicaciones sobre contratos de seguridad privada, servicios vinculados al plantel profesional y funciones del manager deportivo actual. También cuestionó el incremento de empleados y aseguró que durante su gestión “los sueldos estuvieron al día”.
La tensión política dentro de San Martín quedó definitivamente expuesta. Lo que comenzó como una presentación de balance derivó en un cruce abierto entre oficialismo y oposición, con acusaciones cruzadas, documentos, cifras y cuestionamientos sobre el manejo económico e institucional del club. “San Martín es una sociedad sin fines de lucro; un club y no una empresa”, remarca el documento en uno de sus párrafos más simbólicos y contundentes.