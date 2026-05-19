La ex CD de San Martín dio a conocer un documento y desacreditó a Oscar Mirkin: “Miente nuevamente”

Otro de los puntos más sensibles del documento es la discusión económica. La ex conducción reconoce que existían compromisos pendientes, aunque sostiene que también había acreencias a cobrar y un funcionamiento institucional estable. En ese marco, recordó cómo recibió la institución la actual conducción de Mirkin en 2017. “Cuando usted pierde su reelección, entregó el club como único activo el paupérrimo monto de $32 en una caja de ahorros”, afirma el texto, que además menciona embargos y juicios heredados de aquella etapa.