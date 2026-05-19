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Operativos contra el dengue en San Miguel de Tucumán: ¿en qué barrios estará el camión de descacharrreo?

Guerra al chikungunya, los barrios donde se desplegará el Plan Antimosquito esta semana.

Operativos contra el dengue en San Miguel de Tucumán: ¿en qué barrios estará el camión de descacharrreo?
Municipalidad de Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realiza esta semana operativos de descacharrreo y control focal en los barrios Alejandro Heredia, Vial III y Kennedy para frenar al dengue.
  • El Plan Integral Antimosquito incluye la instalación de contenedores y visitas de promotores ambientales a hogares para eliminar criaderos. Las tareas se reprograman si llueve.
  • Esta iniciativa busca reducir la población del mosquito Aedes aegypti y prevenir brotes de dengue y chikungunya en la capital tucumana mediante la concientización ciudadana.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán mantiene la ejecución de operativos y campañas de sensibilización ciudadana con el propósito de mitigar la propagación del mosquito Aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue y la fiebre chikungunya.

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En el transcurso de esta semana, las acciones del Plan Integral Antimosquito (PIA) se concentrarán en los barrios Alejandro Heredia, Vial III y Kennedy. En estos sectores se dispondrán contenedores específicos para que los residentes descarten recipientes en desuso que acumulen agua, al tiempo que se concretarán tareas de control focal mediante promotores ambientales, quienes inspeccionarán patios y jardines para colaborar en la eliminación de potenciales criaderos domésticos.

La programación se detalla a continuación:

Martes 19 de mayo - Barrio Alejandro Heredia

PIA: Juan Manuel de Rosas y calle 257 Suroeste.
9 h - Control focal en calles Marina Alfaro, 257 Suroeste, Mariano Moreno, avenida Democracia, Juan Manuel de Rosas, Gaspar de Medina y Melián de Leguizamo.
9 a 11 h - Posta Ambiental: Juan Manuel de Rosas y calle 257 Suroeste.

Miércoles 20 de mayo - Barrio Alejandro Heredia

PIA: Marina Alfaro y calle 61 Suroeste.
9 h - Control focal en calles 237 Sureste, Marina Alfaro, avenida Democracia, 59 Sureste, 61 Sureste y Melián Leguizamo
9 a 11 h - Posta Ambiental: Marina Alfaro y 61 Sureste.

Jueves 21 de mayo – Barrio Vial III

PIA: Vicente Gallo y calle 4786 Suroeste.
9 h - Control focal en calles Gerónimo Helguera, pasaje 76/51 Suroeste, Vicente Gallo, pasaje Recoleta, Coronel Olleros, Eudoro Aráoz, calle 4786 Suroeste, pasaje 49/78 Suroeste y Juan Padrós.
9 a 11 h – Posta ambiental: Vicente Gallo y calle 4786 Suroeste.

Viernes 22 de mayo – Barrio Kennedy

PIA: Castro Barros y pasaje Holmberg.
9 h - Control focal en calles Federico Helguera, Castro Barros, avenida América, pasaje Tagle, pasaje Holmberg y Colombia.
Posta Ambiental: Castro Barros y pasaje Holmberg.

Las actividades al aire libre se reprograman en caso de lluvias.

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