Operativos contra el dengue en San Miguel de Tucumán: ¿en qué barrios estará el camión de descacharrreo?

En el transcurso de esta semana, las acciones del Plan Integral Antimosquito (PIA) se concentrarán en los barrios Alejandro Heredia, Vial III y Kennedy. En estos sectores se dispondrán contenedores específicos para que los residentes descarten recipientes en desuso que acumulen agua, al tiempo que se concretarán tareas de control focal mediante promotores ambientales, quienes inspeccionarán patios y jardines para colaborar en la eliminación de potenciales criaderos domésticos.