Jaldo ofreció recibir a los estudiantes de la escuela Normal: "Hay que priorizar el diálogo"

"Sí, con mucho gusto. Yo lo que he dicho, y acá también lo he repetido, es que hay que priorizar el diálogo", dijo Jaldo y se refirió a los reclamos difundidos por los medios: "He visto hoy a través de los medios que los chicos estaban planteando algunas cuestiones de carrera o de dictado de algunas materias, por ahí de idiomas. La Nación ha tomado algunas decisiones de no reconocer a nivel nacional algunas de estas carreras".