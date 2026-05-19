Jaldo ofreció recibir a los estudiantes de la escuela Normal: "Hay que priorizar el diálogo"
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo recibirá a estudiantes de la escuela Normal de Tucumán tras protestas por problemas institucionales y cambios curriculares de validez nacional.
- El conflicto escaló por cuestionamientos a la ministra de Educación y la decisión nacional de no reconocer ciertas materias, lo que motivó el pedido de audiencia al mandatario.
- El gobierno provincial busca dar respuestas locales ante el ajuste nacional, reafirmando la educación como política de Estado y priorizando el diálogo para desactivar la tensión.
Luego de la protesta y los cuestionamientos a la ministra Susana Montaldo, los alumnos de la escuela Normal "Juan Bautista Alberdi" manifestaron su intención de solicitar una audiencia con el gobernador Osvaldo Jaldo para plantearle los problemas que advierten en la institución. Consultando al respecto durante una conferencia de prensa, el mandatario respondió que los recibirá "con mucho gusto".
"Sí, con mucho gusto. Yo lo que he dicho, y acá también lo he repetido, es que hay que priorizar el diálogo", dijo Jaldo y se refirió a los reclamos difundidos por los medios: "He visto hoy a través de los medios que los chicos estaban planteando algunas cuestiones de carrera o de dictado de algunas materias, por ahí de idiomas. La Nación ha tomado algunas decisiones de no reconocer a nivel nacional algunas de estas carreras".
Frente a ese escenario, anticipó la necesidad de encontrar soluciones desde la Provincia. "Tenemos que ver a nivel provincial qué solución le podemos dar a los chicos. Pero con mucho gusto, yo los puedo recibir a los chicos, a los padres, a los docentes. Acá tenemos que buscarle una solución", sostuvo en conferencia de prensa.
Asimismo, Jaldo aprovechó la ocasión para reafirmar la importancia de la educación en su gestión: "Para nosotros, la educación es una política de Estado. A Tucumán y al pueblo argentino hay que educarlo. La única manera de sacarlos adelante es a través de la educación".
Y concluyó con un mensaje de apertura al diálogo: "Así que no hay duda: cuando ellos decidan y hagan el pedido de audiencia, no hay duda de que los vamos a recibir".
La protesta en la escuela Normal
Los estudiantes y algunos padres manifestaron su preocupación por la falta de cobertura de cargos docentes, posibles recortes en idiomas, aulas sobrepobladas, ausencia del gabinete psicopedagógico y problemas edilicios. "Exigimos educación de calidad y mejoras en las condiciones edilicias y pedagógicas", dijeron a LA GACETA.
La presencia policial durante la protesta generó inquietud entre los padres, que acusaron a los efectivos de fotografiar a los menores de edad durante el reclamo. Pese a los cruces verbales, la situación no pasó a mayores y la ministra se retiró del lugar sin anunciar medidas concretas para atender los reclamos.