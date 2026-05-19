Tensión en la escuela Normal: cruces entre padres y policías durante una sentada de alumnos que exigen mejoras

Una nueva jornada de reclamo se vivió en la mañana de este martes en la escuela Normal "Juan Bautista Alberdi", donde los estudiantes realizaron una sentada pacífica para visibilizar una serie de problemáticas que vienen arrastrando desde hace meses. La medida, que incluyó la presencia policial en el lugar, generó momentos de tensión especialmente tras la llegada de la ministra de Educación de la Provincia, Susana Montaldo, quien se acercó al establecimiento para escuchar a los alumnos.