Tensión en la escuela Normal: cruces entre padres y policías durante una sentada de alumnos que exigen mejoras
Resumen para apurados
- Estudiantes de la escuela Normal de Tucumán realizaron una sentada este martes por mejoras edilicias y docentes, en una jornada marcada por cruces entre padres y la policía.
- El reclamo surge por falta de cargos, aulas superpobladas y fallas edilicias. La tensión escaló cuando padres denunciaron que efectivos policiales fotografiaron a alumnos menores.
- La intervención de Educación busca destrabar un conflicto que visibiliza la crisis de infraestructura escolar y pone bajo la lupa el accionar policial en protestas estudiantiles.
Una nueva jornada de reclamo se vivió en la mañana de este martes en la escuela Normal "Juan Bautista Alberdi", donde los estudiantes realizaron una sentada pacífica para visibilizar una serie de problemáticas que vienen arrastrando desde hace meses. La medida, que incluyó la presencia policial en el lugar, generó momentos de tensión especialmente tras la llegada de la ministra de Educación de la Provincia, Susana Montaldo, quien se acercó al establecimiento para escuchar a los alumnos.
Minutos antes de su arribo, un contingente policial se apostó en las inmediaciones de la escuela, lo que elevó la preocupación entre los padres y los propios estudiantes. Se vivieron instantes de tensión entre los familiares de los alumnos y los efectivos, aunque la situación no pasó a mayores.
Desde ayer, los alumnos vienen advirtiendo sobre la toma de esta medida, que cuenta con el acompañamiento de algunos docentes. Entre las principales demandas, los jóvenes denuncian: falta de cobertura de cargos docentes, posibles recortes en idiomas, aulas sobrepobladas, ausencia del gabinete psicopedagógico y problemas edilicios.
“Exigimos educación de calidad y mejoras en las condiciones edilicias y pedagógicas”, resumió uno de los estudiantes consultados por LA GACETA.
Montaldo llegó a la institución educativa alrededor de las 8. Luego de un breve diálogo con la prensa ingresó a la escuela para reunirse con las autoridades.
La presencia policial generó inquietud entre los padres que acompañaban la protesta. Según pudo reconstruir este medio, hubo cruces verbales entre algunos familiares y los efectivos. Algunos de los presentes acusaron a los policías de fotografiar a los menores de edad durante el reclamo.