Secciones
LG Play

Tensión en la escuela Normal: cruces entre padres y policías durante una sentada de alumnos que exigen mejoras

Los estudiantes mantienen la medida mientras aguardan novedades de las autoridades. Montaldo se hizo presente en la institución.

Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Estudiantes de la escuela Normal de Tucumán realizaron una sentada este martes por mejoras edilicias y docentes, en una jornada marcada por cruces entre padres y la policía.
  • El reclamo surge por falta de cargos, aulas superpobladas y fallas edilicias. La tensión escaló cuando padres denunciaron que efectivos policiales fotografiaron a alumnos menores.
  • La intervención de Educación busca destrabar un conflicto que visibiliza la crisis de infraestructura escolar y pone bajo la lupa el accionar policial en protestas estudiantiles.
Resumen generado con IA

Una nueva jornada de reclamo se vivió en la mañana de este martes en la escuela Normal "Juan Bautista Alberdi", donde los estudiantes realizaron una sentada pacífica para visibilizar una serie de problemáticas que vienen arrastrando desde hace meses. La medida, que incluyó la presencia policial en el lugar, generó momentos de tensión especialmente tras la llegada de la ministra de Educación de la Provincia, Susana Montaldo, quien se acercó al establecimiento para escuchar a los alumnos.

Minutos antes de su arribo, un contingente policial se apostó en las inmediaciones de la escuela, lo que elevó la preocupación entre los padres y los propios estudiantes. Se vivieron instantes de tensión entre los familiares de los alumnos y los efectivos, aunque la situación no pasó a mayores.

Desde ayer, los alumnos vienen advirtiendo sobre la toma de esta medida, que cuenta con el acompañamiento de algunos docentes. Entre las principales demandas, los jóvenes denuncian: falta de cobertura de cargos docentes, posibles recortes en idiomas, aulas sobrepobladas, ausencia del gabinete psicopedagógico y problemas edilicios.

“Exigimos educación de calidad y mejoras en las condiciones edilicias y pedagógicas”, resumió uno de los estudiantes consultados por LA GACETA.

Montaldo llegó a la institución educativa alrededor de las 8. Luego de un breve diálogo con la prensa ingresó a la escuela para reunirse con las autoridades.

La presencia policial generó inquietud entre los padres que acompañaban la protesta. Según pudo reconstruir este medio, hubo cruces verbales entre algunos familiares y los efectivos. Algunos de los presentes acusaron a los policías de fotografiar a los menores de edad durante el reclamo.

Temas Escuela Normal Juan Bautista Alberdi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán
1

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina
2

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
3

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con Tafí Viejo: “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”
4

Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con "Tafí Viejo": “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución
5

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Ranking notas premium
Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
1

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
2

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
3

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT
4

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
5

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Más Noticias
Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con Tafí Viejo: “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”

Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con "Tafí Viejo": “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán

El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado

El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado

Comentarios