Boca tiene una final anticipada frente a Cruzeiro por la Libertadores

Resumen para apurados
- Boca recibe a Cruzeiro este martes a las 21:30 en la Bombonera por la Copa Libertadores. El Xeneize necesita un triunfo para depender de sí mismo y avanzar a octavos de final.
- Tras quedar fuera del torneo local, el equipo de Úbeda busca revancha de la derrota en Brasil. El DT mantiene dudas en la delantera entre Exequiel Zeballos y Ángel Romero.
- Una victoria posiciona a Boca para liderar el Grupo D, mientras que una derrota daría el pase a Cruzeiro y dejaría al club argentino dependiendo de otros resultados externos.
Boca Juniors afrontará este martes un partido decisivo para su futuro en la Copa Libertadores. Desde las 21.30 y en una Bombonera que promete vivir una jornada cargada de tensión, el “Xeneize” recibirá a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D con la obligación de ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por el primer puesto y la clasificación a los octavos de final.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega golpeado después de un cierre de semestre muy irregular. Tras encadenar una racha de 14 partidos invicto y mostrar su mejor versión futbolística en mucho tiempo, Boca sufrió un brusco retroceso en apenas tres semanas. Primero complicó su panorama en la Libertadores y luego quedó eliminado prematuramente del torneo Apertura al perder como local frente a Huracán en tiempo suplementario.
La derrota sufrida hace menos de un mes en Belo Horizonte todavía dejó secuelas. Aquella noche, el conjunto de la Ribera cayó 1 a 0 luego de jugar gran parte del encuentro con un hombre menos por la expulsión de Adam Bareiro antes del descanso. El entrenador modificó el planteo para resistir y Cruzeiro terminó encontrando el gol de la victoria a los 82 minutos a través de Néiser Villarreal. Ese resultado marcó el inicio de la actualidad negativa que atraviesa Boca.
Ahora el margen de error es mínimo. El “Xeneize” llega tercero en el grupo y necesita imperiosamente sumar de a tres para mantener intactas sus aspiraciones de terminar como líder. Una derrota dejaría a Cruzeiro clasificado y obligaría a Boca a esperar una combinación milagrosa de resultados. El empate, en tanto, trasladará toda la definición a la última fecha frente a Universidad Católica.
La eliminación temprana del Apertura le permitió a Úbeda preparar con tiempo el encuentro y todo indica que apostará por una base conocida. Leandro Brey seguirá en el arco y la defensa tendría una sola modificación: Malcom Braida ingresaría como lateral derecho en lugar de Marcelo Weigandt. Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco completarían el fondo.
En el mediocampo estarán Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Belmonte, mientras que Tomás Aranda se moverá como enlace detrás de Miguel Merentiel. El acompañante del uruguayo saldrá entre Exequiel Zeballos y Ángel Romero.
Cruzeiro, por su parte, llega en alza. El conjunto brasileño perdió apenas uno de sus últimos nueve partidos y recuperó confianza tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores.