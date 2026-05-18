Secciones
DeportesFútbol

Boca tiene una final anticipada frente a Cruzeiro por la Libertadores

El “Xeneize” necesita vencer al conjunto brasileño para seguir dependiendo de sí mismo en el certamen continental. El encuentro comenzará a las 21.30. El DT Claudio Úbeda mantiene una sola duda.

CON CHANCES DE SER TITULAR. Exequiel Zeballos pelea por un lugar en el 11 de Boca que enfrentará a Cruzeiro.
CON CHANCES DE SER TITULAR. Exequiel Zeballos pelea por un lugar en el 11 de Boca que enfrentará a Cruzeiro.
Por Carlos Chirino Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Boca recibe a Cruzeiro este martes a las 21:30 en la Bombonera por la Copa Libertadores. El Xeneize necesita un triunfo para depender de sí mismo y avanzar a octavos de final.
  • Tras quedar fuera del torneo local, el equipo de Úbeda busca revancha de la derrota en Brasil. El DT mantiene dudas en la delantera entre Exequiel Zeballos y Ángel Romero.
  • Una victoria posiciona a Boca para liderar el Grupo D, mientras que una derrota daría el pase a Cruzeiro y dejaría al club argentino dependiendo de otros resultados externos.
Resumen generado con IA

Boca Juniors afrontará este martes un partido decisivo para su futuro en la Copa Libertadores. Desde las 21.30 y en una Bombonera que promete vivir una jornada cargada de tensión, el “Xeneize” recibirá a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D con la obligación de ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por el primer puesto y la clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega golpeado después de un cierre de semestre muy irregular. Tras encadenar una racha de 14 partidos invicto y mostrar su mejor versión futbolística en mucho tiempo, Boca sufrió un brusco retroceso en apenas tres semanas. Primero complicó su panorama en la Libertadores y luego quedó eliminado prematuramente del torneo Apertura al perder como local frente a Huracán en tiempo suplementario.

La derrota sufrida hace menos de un mes en Belo Horizonte todavía dejó secuelas. Aquella noche, el conjunto de la Ribera cayó 1 a 0 luego de jugar gran parte del encuentro con un hombre menos por la expulsión de Adam Bareiro antes del descanso. El entrenador modificó el planteo para resistir y Cruzeiro terminó encontrando el gol de la victoria a los 82 minutos a través de Néiser Villarreal. Ese resultado marcó el inicio de la actualidad negativa que atraviesa Boca.

Ahora el margen de error es mínimo. El “Xeneize” llega tercero en el grupo y necesita imperiosamente sumar de a tres para mantener intactas sus aspiraciones de terminar como líder. Una derrota dejaría a Cruzeiro clasificado y obligaría a Boca a esperar una combinación milagrosa de resultados. El empate, en tanto, trasladará toda la definición a la última fecha frente a Universidad Católica.

La eliminación temprana del Apertura le permitió a Úbeda preparar con tiempo el encuentro y todo indica que apostará por una base conocida. Leandro Brey seguirá en el arco y la defensa tendría una sola modificación: Malcom Braida ingresaría como lateral derecho en lugar de Marcelo Weigandt. Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco completarían el fondo.

En el mediocampo estarán Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Belmonte, mientras que Tomás Aranda se moverá como enlace detrás de Miguel Merentiel. El acompañante del uruguayo saldrá entre Exequiel Zeballos y Ángel Romero.

Cruzeiro, por su parte, llega en alza. El conjunto brasileño perdió apenas uno de sus últimos nueve partidos y recuperó confianza tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsBrasilLeandro ParedesCruzeiro Esporte ClubeCopa Libertadores de AméricaTomás BelmonteExequiel Zeballos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra
1

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
2

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena
3

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
4

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves
5

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Ranking notas premium
Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años
1

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
2

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
3

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
4

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
5

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Más Noticias
Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Terminó los 21K Yerba Buena, vio el humo celeste en la llegada y protagonizó una de las historias más emotivas

Terminó los 21K Yerba Buena, vio el humo celeste en la llegada y protagonizó una de las historias más emotivas

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

Quiénes tienen asegurado su lugar y quiénes pelean por entrar en la lista definitiva de la selección argentina de cara al Mundial 2026

Quiénes tienen asegurado su lugar y quiénes pelean por entrar en la lista definitiva de la selección argentina de cara al Mundial 2026

“¿Qué hacen?”: el llamativo gesto de Lionel Messi contra los hinchas de Inter Miami que se volvió viral

“¿Qué hacen?”: el llamativo gesto de Lionel Messi contra los hinchas de Inter Miami que se volvió viral

La sugestiva frase de Zielinski en la previa de la final del Apertura entre Belgrano y River

La sugestiva frase de Zielinski en la previa de la final del Apertura entre Belgrano y River

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Comentarios