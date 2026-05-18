Boca tiene una final anticipada frente a Cruzeiro por la Libertadores

Boca Juniors afrontará este martes un partido decisivo para su futuro en la Copa Libertadores. Desde las 21.30 y en una Bombonera que promete vivir una jornada cargada de tensión, el “Xeneize” recibirá a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D con la obligación de ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por el primer puesto y la clasificación a los octavos de final.