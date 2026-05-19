Qué comer para ganar masa muscular: los alimentos esenciales de una dieta proteica

En aproximadamente 30 gramos de la mayoría de alimentos ricos en proteínas hay siete gramos de proteína. Por ejemplo, podés comer 30 gramos de carne de pescado o pollo, un huevo grande, un cuarto de taza de tofu, media taza o 65 gramos de lentejas o porotos cocidos. Otras fuentes saludables de proteína incluyen: pavo o pollo sin piel, cortes magros de carne de res o cerdo –solomillo o filete–, pescados, mariscos, porotos, lentejas, garbanzos, nueces, avellanas, maní, semillas de girasol, tofu y soja.