Secciones
DeportesFútbol

La contundente frase que publicó Ángel Di María después de la derrota de Central contra River

El campeón del mundo utilizó sus redes sociales para expresarse después de la derrota en semifinales del Torneo Apertura.

La contundente frase que publicó Ángel Di María después de la derrota de Central contra River
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ángel Di María publicó un mensaje de resiliencia en Instagram tras la derrota de Rosario Central ante River en el Monumental, respondiendo a las críticas y silbidos recibidos.
  • El futbolista posteó "Quien cae y se levanta permanece vigente" y compartió apoyos de hinchas luego de la eliminación del Canalla en las semifinales del Torneo Apertura 2026.
  • La reacción de "Fideo" busca reivindicar su legado mientras el equipo vira su atención a la Copa Libertadores, donde enfrentará a UCV para asegurar su pase a octavos de final.
Resumen generado con IA

Ángel Di María reapareció en las redes sociales después de la dura eliminación de Rosario Central frente a River en el Monumental y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

El campeón del mundo publicó una frase contundente en sus historias de Instagram apenas 48 horas después de la derrota 1-0 del Canalla en las semifinales del Torneo Apertura. “Quien cae y se levanta permanece vigente”, escribió Fideo junto a una imagen en negro.

La publicación fue interpretada como una respuesta al difícil momento que atravesó Central tras quedar afuera del torneo y también a los insultos que el delantero recibió durante el partido en Núñez.

Di María también respondió a las críticas

En las últimas horas, el exjugador de la Selección argentina compartió distintos mensajes de apoyo publicados por hinchas en redes sociales. Algunos de ellos apuntaban directamente contra quienes lo silbaron en el Monumental.

“Jamás voy a entender cómo pueden silbar a Di María” y “los sin memoria”, fueron algunas de las frases que el rosarino decidió repostear en sus historias de Instagram.

Además, Fideo también subió una imagen con los trofeos conquistados junto a la Selección argentina, en una publicación que muchos interpretaron como una reivindicación de su legado futbolístico.

La contundente frase que publicó Ángel Di María después de la derrota de Central contra River

Central cambia rápido el foco y piensa en la Libertadores

Tras la eliminación en el Apertura, Rosario Central tendrá revancha inmediata en la Copa Libertadores. El equipo de Jorge Almirón enfrentará este martes a UCV con la necesidad de sumar para asegurar su clasificación a los octavos de final.

Di María volverá a ser una de las grandes cartas del Canalla en un partido clave para sostener el gran objetivo internacional de la temporada.

Temas Club Atlético River PlateAngel Di MaríaClub Atlético Rosario CentralTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán
1

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán
2

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina
3

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con Tafí Viejo: “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”
4

Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con "Tafí Viejo": “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
5

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Ranking notas premium
Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
1

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
2

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
3

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
4

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT
5

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Más Noticias
La ex CD de San Martín dio a conocer un documento y desacreditó a Oscar Mirkin: “Miente nuevamente”

La ex CD de San Martín dio a conocer un documento y desacreditó a Oscar Mirkin: “Miente nuevamente”

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Canadá

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Canadá

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con Tafí Viejo: “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”

Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con "Tafí Viejo": “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán

Comentarios