La contundente frase que publicó Ángel Di María después de la derrota de Central contra River

Resumen para apurados
- Ángel Di María publicó un mensaje de resiliencia en Instagram tras la derrota de Rosario Central ante River en el Monumental, respondiendo a las críticas y silbidos recibidos.
- El futbolista posteó "Quien cae y se levanta permanece vigente" y compartió apoyos de hinchas luego de la eliminación del Canalla en las semifinales del Torneo Apertura 2026.
- La reacción de "Fideo" busca reivindicar su legado mientras el equipo vira su atención a la Copa Libertadores, donde enfrentará a UCV para asegurar su pase a octavos de final.
Ángel Di María reapareció en las redes sociales después de la dura eliminación de Rosario Central frente a River en el Monumental y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.
El campeón del mundo publicó una frase contundente en sus historias de Instagram apenas 48 horas después de la derrota 1-0 del Canalla en las semifinales del Torneo Apertura. “Quien cae y se levanta permanece vigente”, escribió Fideo junto a una imagen en negro.
La publicación fue interpretada como una respuesta al difícil momento que atravesó Central tras quedar afuera del torneo y también a los insultos que el delantero recibió durante el partido en Núñez.
Di María también respondió a las críticas
En las últimas horas, el exjugador de la Selección argentina compartió distintos mensajes de apoyo publicados por hinchas en redes sociales. Algunos de ellos apuntaban directamente contra quienes lo silbaron en el Monumental.
“Jamás voy a entender cómo pueden silbar a Di María” y “los sin memoria”, fueron algunas de las frases que el rosarino decidió repostear en sus historias de Instagram.
Además, Fideo también subió una imagen con los trofeos conquistados junto a la Selección argentina, en una publicación que muchos interpretaron como una reivindicación de su legado futbolístico.
Central cambia rápido el foco y piensa en la Libertadores
Tras la eliminación en el Apertura, Rosario Central tendrá revancha inmediata en la Copa Libertadores. El equipo de Jorge Almirón enfrentará este martes a UCV con la necesidad de sumar para asegurar su clasificación a los octavos de final.
Di María volverá a ser una de las grandes cartas del Canalla en un partido clave para sostener el gran objetivo internacional de la temporada.