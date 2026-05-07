Ni estufa ni aire acondicionado: el objeto que ayuda a mantener el calor y ahorrar en calefacción este invierno

Resumen para apurados
- Hogares argentinos adoptan cortinas térmicas este invierno para mantener el calor y ahorrar energía ante la llegada de frentes polares y el aumento en los costos de calefacción.
- Estos objetos de poliéster actúan como barreras que bloquean corrientes de aire en ventanas. Se suman a trucos como el uso de papel aluminio y burletes para optimizar la temperatura.
- La tendencia impulsa la eficiencia energética y el ahorro económico. Se espera que el uso de aislantes textiles crezca como una alternativa sustentable y decorativa para el futuro.
Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas buscan alternativas para conservar el calor dentro del hogar sin gastar de más en calefacción. En este contexto, un objeto decorativo comenzó a ganar protagonismo de cara al invierno 2026 por su capacidad para aislar los ambientes y reducir el ingreso del frío.
Se trata de las cortinas térmicas, un producto pensado para mejorar el aislamiento de las ventanas y ayudar a mantener una temperatura más estable dentro de la casa.
Cómo funcionan las cortinas térmicas que ayudan a conservar el calor
Las cortinas térmicas están confeccionadas con telas gruesas y materiales diseñados para bloquear tanto el frío como el calor exterior. Además de cumplir una función decorativa, actúan como una barrera aislante que evita las corrientes de aire y reduce la pérdida de temperatura en los ambientes.
La mayoría de los modelos están fabricados en poliéster y cuentan con una estructura más densa que las cortinas tradicionales. Gracias a esto, también disminuyen el ingreso de luz solar y pueden utilizarse en dormitorios, livings y otros espacios de la vivienda.
Algunos modelos incorporan varias capas para mejorar su capacidad aislante. Generalmente incluyen una tela decorativa visible, una capa intermedia con materiales térmicos y una capa exterior que actúa como protección frente a la temperatura proveniente de las ventanas.
Otro punto a favor es que suelen ser fáciles de limpiar, ya que muchas pueden lavarse en lavarropas y secarse al aire libre sin inconvenientes.
Otros trucos para mantener la casa caliente y gastar menos en invierno
Además de las cortinas térmicas, existen distintos métodos caseros que ayudan a conservar el calor dentro del hogar y optimizar el uso de la calefacción.
- Colocar una toalla debajo de la puerta
Uno de los trucos más simples consiste en cubrir el espacio que queda entre el piso y la puerta con una toalla enrollada. Esto ayuda a bloquear el ingreso de aire frío y evita que el calor se escape hacia otros ambientes o al exterior.
- Usar papel de aluminio detrás de radiadores y estufas
El papel de aluminio puede utilizarse para reflejar el calor emitido por estufas o radiadores hacia el interior de la habitación. De esta manera, se aprovecha mejor la calefacción y se reduce la pérdida térmica en las paredes.
- Aplicar plástico de burbujas en las ventanas
Otra opción económica es colocar plástico de burbujas sobre los vidrios de las ventanas. Las cámaras de aire del material funcionan como aislante y ayudan a conservar el calor dentro del ambiente, además de disminuir la condensación típica de los días fríos.