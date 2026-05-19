"Che, no se roben mi obra": un artista argentino denunció a la Casa Rosada por la desaparición de su cuadro del glaciar Perito Moreno

El pedido del artista

El artista oriundo de San Martín remarcó que el problema no era discontinuar su exposición en Casa de Gobierno sino que la pieza cedida en calidad de préstamo sea devuelta a su autor. “Ustedes tienen todo el derecho de descolgarla pero la obligación de devolvérmela. Y como no contestan mis mails, me comunico a través de esta vía para pedirles otra vez, amablemente, que me devuelvan la pintura así se la puedo entregar a alguna institución oficial, pública, que sepa valorarla más de lo que hacen ustedes”, subrayó Ditsch en el video.