"Che, no se roben mi obra": un artista argentino denunció a la Casa Rosada por la desaparición de su cuadro del glaciar Perito Moreno

Resumen para apurados
- El artista Helmut Ditsch denunció a la Casa Rosada por la desaparición de su obra sobre el glaciar Perito Moreno, retirada en marzo sin ser devuelta pese a sus reiterados reclamos.
- Cedida en 2011, la pieza fue removida durante el debate de la Ley de Glaciares. Mientras el Gobierno alega tareas de mantenimiento, el autor exige la restitución inmediata del bien.
- El conflicto plantea interrogantes sobre la gestión del patrimonio artístico cedido al Estado y marcará un precedente en la transparencia de custodia de obras en sedes oficiales.
En medio de un debate que no sólo dividió a la Argentina sino también a la comunidad científica global, habría una subtrama un poco menos conocida. Aunque la puja por la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso cesó y la mayoría de diputados votó a favor de la reforma, un reclamo reapareció, aunque no en materia legislativa sino más bien simbólica: un artista argentino denunció que su cuadro había sido “robado”.
El pintor argentino especializado en fenómenos naturales extremos, Helmut Ditsch publicó un video denunciando la “desaparición” de su lienzo “El triunfo de la naturaleza”. A través de sus redes sociales, el artista que reside en Viena afirmó que a pesar de los reiterativos reclamos, no pudo aclarar el destino de su obra inspirada en el glaciar Perito Moreno, que había sido retirada de la Casa Rosada en marzo, al calor de los debates por la reforma de la Ley de Glaciares.
Un artista argentino busca saber el paradero de su obra
Ditsch había expresado su sorpresa tras la remoción de su obra que por 13 años estuvo expuesta a través de su cuenta en Instagram, así como en los medios de prensa. Sin embargo, no pudo definir dónde se encontraba el trabajo. Los primeros reclamos los hizo en abril, a lo que le siguió mayo pero no obtuvo ninguna respuesta. Ahora informó que desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, no respondieron sus consultas sobre el destino de la pieza.
“Che, no se roben mi obra”, abre Ditsch en su video publicado este lunes. “Hace tres semanas que estoy enviando mails a la Secretaría General de la Presidencia para pedirles información sobre el paradero de mi creación, que en su momento cedí a Casa de Gobierno hasta el día que no la quieran”, expresó el artista con un tono calmo. Detrás de él, otro trabajo sobre glaciares, la imponente imagen de “Los hielos”, también inspirada en el Perito Moreno.
El pedido del artista
El artista oriundo de San Martín remarcó que el problema no era discontinuar su exposición en Casa de Gobierno sino que la pieza cedida en calidad de préstamo sea devuelta a su autor. “Ustedes tienen todo el derecho de descolgarla pero la obligación de devolvérmela. Y como no contestan mis mails, me comunico a través de esta vía para pedirles otra vez, amablemente, que me devuelvan la pintura así se la puedo entregar a alguna institución oficial, pública, que sepa valorarla más de lo que hacen ustedes”, subrayó Ditsch en el video.
El secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, por su parte, expresó a La Nación que la obra “está en mantenimiento y conservación”. A finales de marzo, lacónicamente se había notificado que la pintura iba a ser “reparada” y enviada, “quizás”, a un museo.
âChe, Â¡no se roben mi obra!â: el pedido del artista Helmut Ditsch al gobierno de Mileihttps://t.co/g1o83n3FHE pic.twitter.com/kRRITD0cPI— infobae (@infobae) May 18, 2026
Un hecho que coincidió con el debate legislativo
La obra permaneció en una de las salas de la sede del Poder Ejecutivo desde 2011 y fue retirada durante el mes de marzo de este año. El hecho coincidió con el tratamiento legislativo de la Ley de Glaciares, un tema de alta sensibilidad ambiental en el país. Ditsch, quien ostenta récords de venta para el arte argentino, insistió en que el Estado tiene derecho a remover la pintura, pero también la obligación de restituirla.