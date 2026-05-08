La Justicia Federal rechazó suspender la nueva Ley de Glaciares

Tras fallos que favorecieron al gobierno de Javier Milei, como la habilitación de la reforma laboral, la Justicia Federal volvió a resolver otra causa que beneficia a la administración libertaria: rechazó el pedido de suspensión inmediata de la nueva Ley de Glaciares, aunque dio lugar al avance del amparo colectivo presentado contra la constitucionalidad de la reforma.