Caramelos caseros para la tos: la receta simple que alivia la garganta

Con la llegada del frio, preparar un botiquín bien equipado es fundamental para hacer frente a los resfriados y otros problemas respiratorios comunes de esta temporada. Entre los elementos imprescindibles, los caramelos para la tos se destacan por su capacidad para suavizar la garganta y aliviar la irritación causada por el frío o infecciones respiratorias. Hoy te enseñamos a hacer tus propios caramelos de miel y jengibre, una solución natural y efectiva que no puede faltar en tu botiquín.