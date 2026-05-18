El crucero con hantavirus llegó a su fin: atracó en Róterdam y comenzó su desinfección

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se apresuró a tranquilizar al mundo asegurando que el brote no es comparable a la pandemia de covid-19. "Se ha reevaluado el riesgo para la salud pública a la luz de la información más reciente disponible, y el riesgo global sigue siendo bajo", anunció la OMS en un boletín publicado horas antes de la llegada del barco a Róterdam.