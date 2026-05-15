Científicos evalúan si el ratón transmisor de hantavirus se encuentra en Ushuaia

Resumen para apurados
- Expertos del Malbrán y Tierra del Fuego investigarán desde la próxima semana en Ushuaia la presencia del ratón colilargo tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.
- El operativo surge tras detectarse 11 infectados vinculados al barco que zarpó en abril. Aunque la provincia nunca tuvo casos, se busca determinar el origen de la cepa Andes.
- El estudio es clave para la salud global y local; los resultados en cuatro semanas confirmarán si el vector habita la zona austral, impactando en futuros protocolos sanitarios.
USHUAIA, Argentina.- Científicos argentinos buscarán determinar desde la semana próxima en Ushuaia si el ratón transmisor del hantavirus se encuentra en esa ciudad austral, informaron este jueves autoridades provinciales.
Desde Ushuaia zarpó el 1 de abril el crucero MV Hondius en el que se declaró un brote de esa rara enfermedad que despertó alarma en todo el mundo con casos mortales e infectados de varios países.
Varios días
Biólogos del Instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires trabajarán en el terreno junto a expertos de la provincia de Tierra del Fuego para la toma de muestras y su posterior envío a laboratorio, tarea que demandará varios días.
A partir de allí se estima que los resultados estarán listos en “unas cuatro semanas”, explicó en conferencia de prensa el director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina.
La provincia más austral de Argentina nunca registró casos de hantavirus. Aún no pudo determinarse el momento ni el lugar del primer contagio de los pasajeros del barco.
“No ha variado mucho la situación epidemiológica de la zona, no hemos tenido casos y ya han pasado 45 días desde que zarpó la embarcación”, dijo Petrina.
En la zona austral de Argentina y de Chile el roedor reservorio del virus de la cepa Andes es el ratón “colilargo” (Oligoryzomys longicaudatus). Esta cepa ha sido identificada como la responsable de las infecciones en el crucero.