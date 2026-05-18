El presidente del BCRA no prevé levantar el cepo para las empresas: "Podría quedar así"

El titular del Banco Central destacó además que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las exportaciones muestran un crecimiento sostenido en cantidades y mantienen niveles récord. En esa línea, señaló que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA proyecta exportaciones por U$S96.000 millones para este año.