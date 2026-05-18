El presidente del BCRA no prevé levantar el cepo para las empresas: "Podría quedar así"

Resumen para apurados
- Santiago Bausili, presidente del BCRA, afirmó que levantar el cepo para empresas no es prioridad actual, priorizando el comercio exterior sobre el atesoramiento corporativo.
- La medida mantiene la restricción de 90 días para operar entre mercados. Bausili destacó el crecimiento de exportaciones y el giro de dividendos tras seis años sin operaciones.
- El esquema regulatorio podría mantenerse sin cambios indefinidamente. El Gobierno busca estabilizar la economía real antes de habilitar el acceso libre al dólar para empresas.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que las restricciones cambiarias que todavía rigen para muchas operaciones de empresas podrían mantenerse sin modificaciones y descartó que el Gobierno tenga como prioridad habilitar el acceso libre al dólar para personas jurídicas.
Durante una conferencia de prensa en la que presentó detalles del Informe de Política Monetaria del BCRA, acompañado por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, Bausili aseguró que el levantamiento total del cepo corporativo no forma parte de los objetivos inmediatos de la autoridad monetaria.
“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, sostuvo.
El funcionario explicó que el Banco Central prioriza el funcionamiento del comercio exterior y consideró que flexibilizar ciertas restricciones podría generar riesgos sobre otros objetivos económicos.
En ese contexto, mencionó específicamente la restricción cruzada de 90 días que obliga a las empresas a optar entre operar en el mercado oficial o en el financiero durante ese período.
Consultado sobre la posibilidad de que el esquema actual continúe sin cambios, Bausili respondió que ese andamiaje regulatorio “podría quedar así”, tal como funciona actualmente. “Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares. Nuestra prioridad es el funcionamiento de la economía”, remarcó.
El titular del Banco Central destacó además que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las exportaciones muestran un crecimiento sostenido en cantidades y mantienen niveles récord. En esa línea, señaló que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA proyecta exportaciones por U$S96.000 millones para este año.
A la vez, sostuvo que las importaciones operan “con fluidez”, lo que, según explicó, refleja que no existen trabas que impidan a las empresas desarrollar operaciones de comercio exterior o acceder a divisas para comprar y vender.
Bausili también consideró como una señal de normalización el giro de utilidades realizado por compañías hacia sus casas matrices. “Estamos conformes con los U$S1.600 millones que las empresas giraron este año en concepto de dividendos”, indicó, y destacó que se trata de un proceso que “ocurre por primera vez en seis años”.
Durante la conferencia, el funcionario también defendió el actual funcionamiento del mercado cambiario argentino y aseguró que, a diferencia de otros períodos, hoy el mercado paralelo opera dentro de la legalidad.
“En la Argentina, a diferencia de otras épocas, el mercado paralelo es completamente legal. Lo único que se debe hacer es elegir, por un período de 90 días, en qué mercado quieren operar”, explicó.
Con esa definición, rechazó que las empresas tengan impedimentos para mantener capital de trabajo en moneda extranjera. “Eso no significa que las empresas no puedan tener su capital de trabajo en dólares”, concluyó.