Secciones
EconomíaNoticias económicas

El presidente del BCRA no prevé levantar el cepo para las empresas: "Podría quedar así"

Santiago Bausili sostuvo que no está entre las prioridades eliminar las restricciones para personas jurídicas. Aseguró que el foco oficial está puesto en el comercio exterior y el funcionamiento de la economía.

SANTIAGO BAUSILI. El presidente del BCRA no prevé levantar el cepo para empresas
SANTIAGO BAUSILI. El presidente del BCRA no prevé levantar el cepo para empresas IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Santiago Bausili, presidente del BCRA, afirmó que levantar el cepo para empresas no es prioridad actual, priorizando el comercio exterior sobre el atesoramiento corporativo.
  • La medida mantiene la restricción de 90 días para operar entre mercados. Bausili destacó el crecimiento de exportaciones y el giro de dividendos tras seis años sin operaciones.
  • El esquema regulatorio podría mantenerse sin cambios indefinidamente. El Gobierno busca estabilizar la economía real antes de habilitar el acceso libre al dólar para empresas.
Resumen generado con IA

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que las restricciones cambiarias que todavía rigen para muchas operaciones de empresas podrían mantenerse sin modificaciones y descartó que el Gobierno tenga como prioridad habilitar el acceso libre al dólar para personas jurídicas.

Durante una conferencia de prensa en la que presentó detalles del Informe de Política Monetaria del BCRA, acompañado por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, Bausili aseguró que el levantamiento total del cepo corporativo no forma parte de los objetivos inmediatos de la autoridad monetaria.

“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, sostuvo.

El funcionario explicó que el Banco Central prioriza el funcionamiento del comercio exterior y consideró que flexibilizar ciertas restricciones podría generar riesgos sobre otros objetivos económicos.

En ese contexto, mencionó específicamente la restricción cruzada de 90 días que obliga a las empresas a optar entre operar en el mercado oficial o en el financiero durante ese período.

Consultado sobre la posibilidad de que el esquema actual continúe sin cambios, Bausili respondió que ese andamiaje regulatorio “podría quedar así”, tal como funciona actualmente. “Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares. Nuestra prioridad es el funcionamiento de la economía”, remarcó.

El titular del Banco Central destacó además que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las exportaciones muestran un crecimiento sostenido en cantidades y mantienen niveles récord. En esa línea, señaló que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA proyecta exportaciones por U$S96.000 millones para este año.

A la vez, sostuvo que las importaciones operan “con fluidez”, lo que, según explicó, refleja que no existen trabas que impidan a las empresas desarrollar operaciones de comercio exterior o acceder a divisas para comprar y vender.

Bausili también consideró como una señal de normalización el giro de utilidades realizado por compañías hacia sus casas matrices. “Estamos conformes con los U$S1.600 millones que las empresas giraron este año en concepto de dividendos”, indicó, y destacó que se trata de un proceso que “ocurre por primera vez en seis años”.

Durante la conferencia, el funcionario también defendió el actual funcionamiento del mercado cambiario argentino y aseguró que, a diferencia de otros períodos, hoy el mercado paralelo opera dentro de la legalidad.

“En la Argentina, a diferencia de otras épocas, el mercado paralelo es completamente legal. Lo único que se debe hacer es elegir, por un período de 90 días, en qué mercado quieren operar”, explicó.

Con esa definición, rechazó que las empresas tengan impedimentos para mantener capital de trabajo en moneda extranjera. “Eso no significa que las empresas no puedan tener su capital de trabajo en dólares”, concluyó.

Temas Banco Central de la República ArgentinaSantiago Bausili
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar mayorista cayó y se alejó de los $1.400

El dólar mayorista cayó y se alejó de los $1.400

Plazo fijo “actualizado”: cuánto hay que invertir para ganar $100.000 por mes con las nuevas tasas

Plazo fijo “actualizado”: cuánto hay que invertir para ganar $100.000 por mes con las nuevas tasas

Caen bonos y sube el riesgo país

Caen bonos y sube el riesgo país

La deuda del Estado argentino aumentó en abril y el foco está puesto en las reservas

La deuda del Estado argentino aumentó en abril y el foco está puesto en las reservas

José Luis Daza: “La economía tocó fondo y estamos viendo brotes verdes en todos los sectores”

José Luis Daza: “La economía tocó fondo y estamos viendo brotes verdes en todos los sectores”

Lo más popular
Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra
1

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre usan gorra

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
2

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
3

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena
4

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves
5

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Ranking notas premium
Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años
1

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
2

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
3

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
4

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
5

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Más Noticias
Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

Qué frutas ayudan a prevenir el resfrío y fortalecer las defensas

Qué frutas ayudan a prevenir el resfrío y fortalecer las defensas

Comentarios