El BCRA confirmó que negocia extender el swap con China

Resumen para apurados
- Santiago Bausili, titular del BCRA, confirmó que Argentina negocia con China extender el swap de monedas que vence en julio para fortalecer reservas y la estabilidad financiera.
- El acuerdo fue renovado en 2023. El BCRA descartó un atraso cambiario y prioriza el frente externo, manteniendo por ahora restricciones cambiarias para las empresas privadas.
- La renovación es vital para reforzar reservas y dar señales de respaldo externo, lo que facilitaría el comercio bilateral y la consolidación del plan de estabilización económica.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que el Gobierno argentino mantiene negociaciones con China para renovar el swap de monedas que vence a fines de julio, en una señal considerada clave para fortalecer las reservas internacionales y sostener la estabilidad financiera.
“Estamos hablando con ellos para extenderlo. No hay planes para eliminarlo”, afirmó Bausili durante una conferencia de prensa junto al vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.
El acuerdo de swap con China había sido renovado en 2023 y representa una herramienta estratégica para el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina, en medio del proceso de estabilización económica impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
El BCRA defendió la política cambiaria
Durante la presentación, Bausili rechazó las versiones sobre un posible atraso cambiario y sostuvo que las proyecciones privadas anticipan exportaciones récord por u$s96.000 millones en 2025.
Además, aseguró que el Banco Central observa un crecimiento sostenido de las cantidades exportadas mes a mes, lo que contribuiría a reforzar la oferta de divisas.
En relación con las posibles tensiones cambiarias derivadas del desarme del carry trade, el titular del BCRA relativizó el impacto de los capitales especulativos externos. Según detalló, las estimaciones oficiales calculan que estos fondos representan entre u$s2.000 millones y u$s2.500 millones, un volumen considerado marginal para la estabilidad del mercado cambiario.
Cepo: no es prioridad levantar restricciones para empresas
Los funcionarios también dejaron en claro que no habrá una flexibilización inmediata del cepo para compañías y personas jurídicas.
“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, afirmó Bausili.
No obstante, destacó que las últimas medidas oficiales permitieron a las empresas extranjeras girar el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025. Según explicó, esa decisión también contribuye a “limpiar stocks de deuda pasada”.
El presidente del BCRA precisó que durante este año ya se remitieron alrededor de u$s1.600 millones en utilidades al exterior, frente a los u$s3.000 millones girados en 2017, cuando también se habían relajado controles cambiarios.
Tasa de interés y mora bancaria
Otro de los ejes abordados fue la situación financiera y el comportamiento de las tasas de interés. Bausili aseguró que “quedó atrás la volatilidad de la tasa de interés”, en referencia a la fuerte suba registrada durante la segunda mitad de 2024.
Sobre la mora bancaria, consideró que el impacto es “marginal” y remarcó que el sistema financiero argentino mantiene niveles de capitalización que triplican los estándares internacionales de Basilea.
Además, descartó eventuales rescates estatales para asistir al sector financiero y sostuvo que los bancos cuentan con solidez suficiente para absorber el deterioro crediticio.
Swap con China: por qué es clave para las reservas
La posible renovación del swap con China es observada por el mercado como un factor central para reforzar las reservas del Banco Central en un contexto de apertura gradual del mercado cambiario y necesidad de acumulación de divisas.
El acuerdo permite al país acceder a yuanes que pueden contabilizarse dentro de las reservas internacionales y utilizarse para operaciones financieras y comerciales, especialmente en el intercambio bilateral con China.
La continuidad del swap también aparece como una señal de respaldo financiero externo en momentos en que el Gobierno busca consolidar la desaceleración de la inflación y estabilizar el frente cambiario.