El narcotráfico es un delito que muta por el costo y beneficio

La frontera norte de Argentina no es sólo un límite geográfico; es un organismo vivo que muta al ritmo de las finanzas criminales y que ha transformado sus dinámicas delictivas en las últimas décadas. El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, desmontó algunos mitos sobre el tráfico de estupefacientes, analizó el cambio radical en las modalidades de transporte y alertó sobre la enorme inyección de recursos económicos que las bandas criminales destinan a un solo objetivo: comprar impunidad.