Los narcotraficantes usan un escudo social y tecnológico

“Cuanto más se alejan de la persona que transporta la droga, mayor es la impunidad. Ahora invierten para no ser identificados y poder disfrutar el dinero: contratan profesionales, crean empresas y simulan operaciones. Ese mismo mecanismo se utiliza para la trata de personas y el lavado de dinero. Hoy, lo que más corrompe es el dinero del propio delito. En otros países de la región, el narcotráfico ya derivó hacia la minería ilegal y delitos ambientales”, sostuvo el investigador.