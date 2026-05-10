Justo Piccardo brilló en Francia con cuatro tries para Montpellier

Resumen para apurados
- El argentino Justo Piccardo anotó cuatro tries en la victoria de Montpellier por 59-7 ante Montauban, destacándose como la gran figura del encuentro del Top 14 de Francia.
- Piccardo logró un 'póker' con anotaciones al inicio, tras una intercepción y vía maul. Con este desempeño, el back bonaerense alcanzó siete conquistas en el presente torneo francés.
- El rendimiento de Piccardo recibió elogios de la prensa francesa por su variedad de recursos ofensivos. Su consolidación lo posiciona como una pieza clave para el Montpellier.
Justo Piccardo tuvo una actuación inolvidable en el Top 14 francés y se transformó en la gran figura de la victoria de Montpellier por 59-7 frente a Montauban. El argentino apoyó cuatro tries y recibió elogios por parte de la prensa especializada francesa.
El back bonaerense comenzó su show apenas iniciado el encuentro. Al minuto de juego quebró la defensa rival por el centro del campo y apoyó el primer try del partido.
10 minutos después volvió a golpear. Esta vez interceptó un pase de Maxime Espeut y escapó por la punta derecha para firmar su segunda conquista de la tarde.
Antes del cierre del primer tiempo completó el hat-trick. Tras la salida de un maul y una asistencia de Alexis Bernadet, Piccardo encontró el espacio y llegó nuevamente al ingoal.
El cuarto try llegó cerca del final del encuentro. El argentino tomó la pelota junto a una formación y apoyó acompañado por el avance de los forwards de Montpellier.
Con esta actuación, Piccardo alcanzó las siete conquistas en el campeonato francés. Anteriormente ya había marcado frente a Lyon, Pau y Perpignan. Su rendimiento despertó grandes elogios en Francia, donde destacaron la variedad de recursos y el impacto ofensivo que mostró durante toda la temporada.