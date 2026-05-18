Aplazan la convocatoria a la Asamblea Universitaria prevista para el miércoles

Fernando Valdez, presidente de la Junta Electoral de la UNT, anunció que el organismo se reunió para ratificar el acatamiento de la decisión judicial. "Dictamos una resolución de suspensión provisoria de la inscripción de una de las fórmulas (de Sergio Pagani) hasta que la Cámara dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión o se cumpla el plazo de tres meses de la medida cautelar", explicó el funcionario.