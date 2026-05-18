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Aplazan la convocatoria a la Asamblea Universitaria prevista para el miércoles

Fernando Valdez, presidente de la Junta Electoral de la UNT, anunció que el organismo acató la decisión judicial.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral de la UNT suspendió la Asamblea Universitaria de este miércoles tras un fallo judicial que frena la candidatura del actual rector, Sergio Pagani, en Tucumán.
  • La Cámara Federal dictó una cautelar por tres meses ante impugnaciones a la lista oficialista. El cronograma se frenó, aunque siguen las asunciones de decanos ya electos.
  • El proceso electoral queda paralizado hasta una sentencia firme. El Consejo Superior deberá determinar los pasos a seguir respecto a la validez de las fórmulas presentadas.
Resumen generado con IA

La interna electoral en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sufrió un giro tras el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, que ordenó suspender la candidatura del actual rector, Sergio Pagani. Como consecuencia inmediata, la Junta Electoral confirmó que la Asamblea Universitaria prevista para el miércoles quedó suspendida.

Fernando Valdez, presidente de la Junta Electoral de la UNT, anunció que el organismo se reunió para ratificar el acatamiento de la decisión judicial. "Dictamos una resolución de suspensión provisoria de la inscripción de una de las fórmulas (de Sergio Pagani) hasta que la Cámara dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión o se cumpla el plazo de tres meses de la medida cautelar", explicó el funcionario.

Además, Valdez aclaró que, bajo estas condiciones, es imposible realizar la elección de rector y vicerrector esta semana. 

Al ser consultado sobre la posibilidad de inscribir nuevas fórmulas, el titular de la Junta delegó la responsabilidad al Consejo Superior al señalar que la Justicia ha frenado el proceso mientras examina la impugnación a la lista oficialista.

En el caso de asunción de autoridades, prevista para hoy, en la facultad de Psicología, se podrá realizar sin inconvenientes. "Hoy ya están elegidos 156 asambleístas de las facultades de la UNT, que son los que eligen rector, más los cinco que se suman de las escuelas experimentales", precisó. 

Temas Universidad Nacional de Tucumán TucumánFernando ValdezSergio Pagani
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