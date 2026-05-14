Rosatti y Mahíques se reunieron con los presidentes de las Cámaras Federales de Apelación de todo el país

Resumen para apurados
- Horacio Rosatti y presidentes de Cámaras Federales se reunieron hoy en el Palacio de Justicia para coordinar la gestión operativa y la reforma del sistema acusatorio nacional.
- Analizaron la situación financiera judicial, planes de infraestructura y el saneamiento de la obra social, buscando destrabar expedientes y cubrir vacantes críticas en el interior.
- Se busca consolidar un frente institucional para gestionar recursos ante la Nación, agilizar las designaciones de jueces y asegurar la modernización tecnológica del sistema penal.
En una jornada marcada por la coordinación institucional en el Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, participó de la reunión plenaria de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales entre los cuales estuvo el representante de Tucumán, Fernando Poviña. El encuentro, que congregó a una veintena de magistrados de todo el país, se centró en la resolución de problemas operativos críticos para el funcionamiento de los tribunales del interior. Durante la sesión, los camaristas analizaron junto a los equipos técnicos de la Corte y el Consejo la situación financiera del Poder Judicial y el avance de los planes de infraestructura judicial necesarios para sostener el servicio de justicia.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue la implementación del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones, un desafío que exige una readecuación tecnológica y de recursos humanos de gran escala. Poviña, junto a sus pares, recibió informes detallados de la Dirección General de Tecnología y del Departamento de Coordinación Técnica sobre el estado de las obras y la provisión de herramientas digitales. En este punto, se hizo hincapié en que la transición procesal requiere de una infraestructura sólida que hoy se encuentra bajo revisión presupuestaria por parte de la Administración General del Consejo de la Magistratura.
La agenda técnica también incluyó un espacio para el monitoreo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Su presidente, Mariano Althabe, expuso ante los jueces de las cámaras federales las mejoras en las prestaciones y el plan de saneamiento institucional que se viene ejecutando. Los magistrados plantearon la necesidad de garantizar una cobertura eficiente en las provincias, donde el acceso a los servicios de salud suele presentar mayores dificultades logísticas que en la Capital Federal.
En paralelo a la actividad en el Palacio, la gestión se extendió al ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Poviña y los demás integrantes de la Junta mantuvieron un encuentro de trabajo con el Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quien destacó en sus redes sociales la importancia de articular políticas comunes con los magistrados federales. En esta reunión se abordó la cobertura de vacantes de jueces, fiscales y defensores, un reclamo persistente de las jurisdicciones del norte que condiciona directamente la capacidad de respuesta de los tribunales frente al volumen de causas pendientes.
La presencia de los directores de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, y del Centro de Asistencia Judicial Federal, Pablo Lamounan, permitió a los camaristas profundizar en la logística operativa diaria. Se trataron temas de relevancia inmediata como el mantenimiento edilicio y la gestión de insumos críticos. La interacción directa con estos funcionarios buscó destrabar expedientes administrativos que afectan el funcionamiento cotidiano de las sedes judiciales en el interior del país, bajo la premisa de optimizar los fondos disponibles en un escenario económico complejo.
Con este cónclave, la Justicia Federal busca consolidar un frente unido para gestionar ante la Nación los recursos indispensables para la reforma procesal. Para la Cámara de Tucumán, la participación activa en estos espacios de decisión nacional resulta estratégica para asegurar que las necesidades de la provincia sean incluidas en el presupuesto de infraestructura del próximo ejercicio. La jornada cerró con el compromiso de las autoridades de la Corte y el Ministerio de agilizar los procesos de designación y las obras de modernización tecnológica en las jurisdicciones más comprometidas por el nuevo sistema penal.