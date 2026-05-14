Rosatti y Mahíques se reunieron con los presidentes de las Cámaras Federales de Apelación de todo el país

En una jornada marcada por la coordinación institucional en el Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, participó de la reunión plenaria de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales entre los cuales estuvo el representante de Tucumán, Fernando Poviña. El encuentro, que congregó a una veintena de magistrados de todo el país, se centró en la resolución de problemas operativos críticos para el funcionamiento de los tribunales del interior. Durante la sesión, los camaristas analizaron junto a los equipos técnicos de la Corte y el Consejo la situación financiera del Poder Judicial y el avance de los planes de infraestructura judicial necesarios para sostener el servicio de justicia.