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Servini intervino el PJ salteño y desplazó autoridades nombradas por Cristina

Disputa entre el kirchnerismo y el gobernador salteño Gustavo Sáenz.

La jueza federal María Servini La jueza federal María Servini
Hace 1 Hs


La jueza federal María Servini dispuso la intervención del distrito salteño del Partido Justicialista y removió a las autoridades que habían sido nombradas por la conducción nacional encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. En reemplazo, designó como interventor a José Luis Napoleón Gambetta, dejando sin efecto las funciones de Pablo Kosiner y Nora Canuni, quienes avanzaban con la reorganización partidaria y un cronograma de elecciones internas. 

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La medida judicial se conoció en la previa del Congreso Nacional del PJ y profundizó la disputa entre el kirchnerismo y el gobernador salteño Gustavo Sáenz, que desde hace tiempo mantiene diferencias con la conducción nacional del peronismo. 

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En las últimas elecciones legislativas, Sáenz había competido con su propio frente político, por fuera de la estructura partidaria tradicional. En el entorno del mandatario interpretaron el fallo como un respaldo político en la pulseada con Cristina Kirchner. La resolución tomó en cuenta planteos judiciales que cuestionaban las reiteradas intervenciones del PJ nacional en distintos distritos provinciales, entre ellos Salta y Jujuy.

Temas Cristina Fernández de KirchnerSaltaPartido JusticialistaGustavo SaenzMaría Servini
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