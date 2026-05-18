Servini intervino el PJ salteño y desplazó autoridades nombradas por Cristina

La jueza federal María Servini dispuso la intervención del distrito salteño del Partido Justicialista y removió a las autoridades que habían sido nombradas por la conducción nacional encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. En reemplazo, designó como interventor a José Luis Napoleón Gambetta, dejando sin efecto las funciones de Pablo Kosiner y Nora Canuni, quienes avanzaban con la reorganización partidaria y un cronograma de elecciones internas.