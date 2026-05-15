Se armó un revuelo en las redes por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle y sin custodia policial

Un video de Cristina Fernández de Kirchner caminando por la vía pública sin custodia policial visible generó un fuerte revuelo en las redes sociales. Las imágenes, difundidas por un usuario de TikTok, muestran a la ex presidenta descendiendo de un vehículo y reingresando a su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde permanece detenida desde junio de 2025 tras su condena en la causa Vialidad.