Militantes reclamaron por Cristina Kirchner en un acto de Kicillof y les respondieron con "Axel presidente"

Un acto encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof terminó exponiendo las tensiones internas que atraviesan al peronismo de cara al armado electoral de los próximos años. La situación se produjo este jueves durante la clase inaugural del curso de formación política impulsado por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar en el teatro Coliseo Podestá de La Plata y contó también con la participación del intendente platense Julio Alak. Mientras Kicillof comenzaba su exposición ante un auditorio colmado, una mujer interrumpió desde el público para reclamarle que se pronunciara en favor de la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.