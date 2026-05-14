Militantes reclamaron por Cristina Kirchner en un acto de Kicillof y les respondieron con "Axel presidente"

Resumen para apurados
- Militantes reclamaron por Cristina Kirchner durante un acto de Axel Kicillof este jueves en La Plata, lo que provocó cánticos cruzados de apoyo a una candidatura del gobernador.
- El episodio ocurrió en el teatro Coliseo Podestá durante un curso del PJ bonaerense. Ante pedidos por la situación judicial de la exmandataria, el público gritó 'Axel presidente'.
- El hecho expone las fracturas internas del peronismo y la disputa por el liderazgo opositor. Kicillof busca consolidar su perfil nacional ante el armado electoral proyectado a 2027.
Un acto encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof terminó exponiendo las tensiones internas que atraviesan al peronismo de cara al armado electoral de los próximos años. La situación se produjo este jueves durante la clase inaugural del curso de formación política impulsado por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar en el teatro Coliseo Podestá de La Plata y contó también con la participación del intendente platense Julio Alak. Mientras Kicillof comenzaba su exposición ante un auditorio colmado, una mujer interrumpió desde el público para reclamarle que se pronunciara en favor de la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.
El gobernador no respondió verbalmente al pedido. Según se observó durante el acto, asintió con la cabeza mientras otros asistentes intentaban silenciar a la militante. Instantes después, desde otro sector de la sala volvieron a escucharse reclamos en el mismo sentido. Al mismo tiempo, un joven desplegó una bandera con la inscripción “Cristina Libre”, aunque personal del teatro le solicitó de manera pacífica que la retirara.
La escena derivó rápidamente en otra manifestación política dentro del auditorio, consignó Infobae. Un sector de los presentes comenzó a cantar “Presidente… Axel, presidente”, en una señal de respaldo al mandatario bonaerense y en medio de la discusión interna sobre el futuro liderazgo del espacio.
Los dirigentes presentes intentaron encauzar el acto y Kicillof retomó su discurso. Ya sobre el cierre de la actividad, el gobernador hizo una breve referencia a la ex mandataria. “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina”, expresó.
El episodio reflejó las tensiones que persisten dentro del peronismo luego de la derrota electoral de 2023 y de las diferencias internas que quedaron abiertas tras la gestión de Alberto Fernández.
La discusión sobre el rol político de Cristina Kirchner, la reorganización del espacio y las posibles candidaturas hacia 2027 atraviesa actualmente distintos sectores del justicialismo. En ese contexto, esta semana también apareció un nuevo nombre dentro de la carrera presidencial del peronismo: el ex gobernador de San Juan y actual senador provincial Sergio Uñac. Consultado por esa postulación antes de ingresar al teatro platense, Kicillof evitó confrontar. “Bienvenidos todos los compañeros y compañeras”, respondió. “Creo que hay mucho entusiasmo dentro del peronismo”, agregó, antes de señalar que “este es un año de construcción política”.
La tensión en el público se produjo luego de un discurso de Alak, quien había reivindicado el rol de los partidos políticos y cuestionado las persecuciones contra dirigentes del peronismo. “Los partidos políticos son un obstáculo para el poder económico y obstaculizan al poder económico en su afán de lucro”, sostuvo el jefe comunal.
“Son organizaciones libres del pueblo que tenemos que fortalecer. Los dirigentes de los partidos siempre han sido perseguidos, con su detención, su exilio, con su muerte. Por eso, hoy también con Axel condenamos la detención injusta de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, agregó, despertando aplausos en el auditorio.
Más allá de las tensiones políticas, el acto tuvo como eje central el lanzamiento formal del curso de formación política organizado en conjunto entre el PJ bonaerense y el Instituto de Capacitación Política, un espacio impulsado por Alak desde hace más de dos décadas.
Durante su intervención, Kicillof destacó la iniciativa y planteó que el objetivo es fortalecer la capacidad de análisis y acción de la militancia peronista. “Queremos que este espacio sea la herramienta para que el movimiento le devuelva a su militancia la capacidad de interpretar la realidad y de transformarla”, afirmó.
También vinculó el proceso formativo con la estrategia electoral futura del espacio. “Camino hacia 2027, tenemos un programa que necesita intérpretes y articuladores: esa formación arranca aquí y ahora”, sostuvo.
Del acto participaron además dirigentes de peso dentro de la estructura partidaria, entre ellos Verónica Magario, Federico Otermín y Mariano Cascallares, actual secretario general del PJ bonaerense. También estuvieron presentes integrantes del gabinete provincial e intendentes alineados con el Movimiento Derecho al Futuro. Entre ellos se destacó la presencia de Ricardo Marino, referente vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa, quien recibió un saludo especial de Alak desde el escenario. En primera fila se ubicó además el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, también mencionado de manera particular durante la actividad.