Interna libertaria: Villarruel tildó de “playmobil” a Petri y calificó como “fantochada” un proyecto de Bullrich

Resumen para apurados
- Victoria Villarruel profundizó la interna oficialista en redes sociales al criticar a Luis Petri y Patricia Bullrich por supuestas fallas en las áreas de Defensa y Seguridad.
- La vicepresidenta tildó de 'playmobil' a Petri y de 'fantochada' al proyecto de Bullrich, denunciando recortes presupuestarios y la crisis salarial en las fuerzas de seguridad.
- Este enfrentamiento expone una grieta creciente en el gabinete de Milei, lo que podría condicionar la estabilidad de la alianza libertaria y la gestión de políticas estratégicas.
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a profundizar la interna dentro del oficialismo y lanzó duras críticas contra el diputado nacional Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, cuestionó la gestión de Petri en el Ministerio de Defensa y calificó como una “fantochada” la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), impulsado por Bullrich.
La tensión dentro del Gobierno de Javier Milei volvió a quedar expuesta luego de que Villarruel respondiera comentarios de usuarios en X sobre la situación de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.
Victoria Villarruel cruzó a Luis Petri por la gestión en Defensa
Las críticas comenzaron luego de que un usuario denunciara recortes en los fondos destinados al área de Defensa y cuestionara la promesa de reivindicar a las Fuerzas Armadas.
En ese contexto, Villarruel apuntó directamente contra Petri, quien fue ministro de Defensa antes de asumir su banca como diputado nacional.
“Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El exministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos dos años”, escribió la vicepresidenta.
Además, sostuvo que las políticas aplicadas durante la gestión de Petri continuaron la línea de deterioro que, según ella, había comenzado durante los gobiernos kirchneristas.
“Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso”, agregó.
Villarruel dijo que Petri “era un playmobil” en el debate presidencial
La vicepresidenta también cuestionó el manejo de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y responsabilizó al dirigente mendocino por la situación económica de los uniformados.
“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias”, expresó.
En otro intercambio en redes sociales, Villarruel recordó el debate de candidatos a vicepresidente de 2023, cuando Petri acompañaba a Bullrich en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio.
“Era un playmobil en el debate”, ironizó la titular del Senado.
La vicepresidenta cuestionó el proyecto DFI impulsado por Bullrich
Las críticas también alcanzaron a Bullrich por la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), iniciativa presentada junto al presidente Milei durante 2025.
Villarruel vinculó el proyecto con la crisis que atraviesa la Policía Federal Argentina, especialmente en materia salarial y sanitaria.
“Crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud. El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada”, escribió.
Además, afirmó que distintos gobiernos “intentaron extinguir” a la Policía Federal y cuestionó la pérdida de estructuras y funciones históricas de la fuerza.
Nueva escalada en la interna libertaria
Las declaraciones de Villarruel profundizan las diferencias internas dentro del oficialismo y vuelven a exponer las tensiones entre la vicepresidenta y sectores alineados con Milei.
En las últimas semanas, la relación entre Villarruel y varios referentes de La Libertad Avanza se tensó por diferencias políticas, cruces públicos y cuestionamientos sobre áreas sensibles como Defensa y Seguridad.