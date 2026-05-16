Interna libertaria: Villarruel tildó de “playmobil” a Petri y calificó como “fantochada” un proyecto de Bullrich

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a profundizar la interna dentro del oficialismo y lanzó duras críticas contra el diputado nacional Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, cuestionó la gestión de Petri en el Ministerio de Defensa y calificó como una “fantochada” la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), impulsado por Bullrich.