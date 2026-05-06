Villarruel homenajeó al papa Francisco y disparó contra la Casa Rosada

La frase más contundente de la jornada llegó cuando la vicepresidenta se refirió a la naturaleza del consenso político. “La unidad no exige uniformidad y escuchar al otro no implica renunciar a las convicciones”, sentencia, en lo que muchos interpretaron como una crítica directa a la intransigencia que sectores de la oposición le atribuyen al oficialismo. Al recordar la sesión del 24 de abril de 2025, donde se homenajeó al Sumo Pontífice, resaltó que en aquel momento se interrumpieron las “discusiones terrenales” para dar paso a un respeto que debería ser la norma y no la excepción en la política argentina.