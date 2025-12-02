Entrar a la alfabetización “por la puerta grande” y dialogar con la inteligencia artificial

Para contraponer las metodologías de estudio a la tradicionalista de los 60, ejemplifica con el caso de una niña que aprendió a usar los prompts para darle indicaciones a la inteligencia artificial y lograr que resuelva sus deberes por ella. Frente a un panorama que muchos ven desalentador en cuanto a la honestidad de la procedencia de los trabajos, la profesora e investigadora pregunta sin tapujos: ¿qué implica alfabetizar frente a este escenario? Y la respuesta no es una tarea de dos pasos. “Ante todo, hay que pensar que la alfabetización es un proceso donde hay sujetos, personas que alfabetizan y alfabetizados, en un universo de significaciones”, indica. “Hemos enfatizado mucho en la cuestión de cómo entrar a la alfabetización y decimos que hay que entrar por la puerta grande”, destaca la doctora en letras.