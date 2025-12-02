Secciones
SociedadEducación

Entrar a la alfabetización “por la puerta grande” y dialogar con la inteligencia artificial

Aunque la educación está atravesada por las nuevas tecnologías, en las prácticas perviven las metodologías usadas décadas atrás. La doctora y profesora Constanza Padilla propone propuestas superadoras.

Constanza Padilla trabaja con capacitación y formación en alfabetización para docentes. Constanza Padilla trabaja con capacitación y formación en alfabetización para docentes. Foto: Osvaldo Ripoll / LA GACETA
Hace 3 Hs

“La prohibición genera transgresión”, dice la Doctora en Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Constanza Padilla. En un diálogo atravesado por el debate en torno a la alfabetización, se refiere así a las disposiciones tomadas en diferentes jurisdicciones respecto al uso de los celulares en las aulas. En la última edición de Encuentros LA GACETA, la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y directora del Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura (Invelec) disertó sobre la forma en que los niños aprenden a leer y escribir y la consecuente responsabilidad de las instituciones de enseñar a usar las tecnologías para no perder los esfuerzos de la alfabetización.

Alfabetización y tecnología: un plan para enfrentar dos grandes problemas de la educación tucumana

Alfabetización y tecnología: un plan para enfrentar dos grandes problemas de la educación tucumana

Padilla trabaja con capacitaciones docentes vinculadas a este último tópico. Señala que en la década de los 60, la manera de enseñar a leer y escribir era sumamente diferente a la que se usa en la actualidad. Sin embargo, las prácticas más arraigadas perviven aún en instituciones y docentes que siguen optando por enseñar con un método que no genera significado para los estudiantes más pequeños. “Se subordina la necesidad de que los chicos aprendan el proceso de decodificación de la lecto-escritura. Se eligen prácticas mecánicas que, si bien tenían sentido al principio, terminaban sin ningún sentido para el niño”, explica Padilla.

Para contraponer las metodologías de estudio a la tradicionalista de los 60, ejemplifica con el caso de una niña que aprendió a usar los prompts para darle indicaciones a la inteligencia artificial y lograr que resuelva sus deberes por ella. Frente a un panorama que muchos ven desalentador en cuanto a la honestidad de la procedencia de los trabajos, la profesora e investigadora pregunta sin tapujos: ¿qué implica alfabetizar frente a este escenario? Y la respuesta no es una tarea de dos pasos. “Ante todo, hay que pensar que la alfabetización es un proceso donde hay sujetos, personas que alfabetizan y alfabetizados, en un universo de significaciones”, indica. “Hemos enfatizado mucho en la cuestión de cómo entrar a la alfabetización y decimos que hay que entrar por la puerta grande”, destaca la doctora en letras.

Pero, ¿cuál es la puerta grande en lo que a alfabetización refiere? Según Padilla, la alfabetización debe alcanzar un significado que vaya más allá de la mera repetición silábica. La lecto-escritura debe ser una conexión con el mundo y, a la vez, una herramienta funcional que permita realizar tareas de las que los niños se apropien: “¿Dónde está el sentido de aprender a leer? En aprender para disfrutar, para informarme, para explorar el mundo, para encontrar perspectivas alternativas sobre el mundo que quiero conocer, para expresarme”.

Este proceso debe ir acompañado no sólo de los docentes en las aulas, sino también de las familias. Porque el niño, desde las primeras etapas de su construcción del aprendizaje, lee desde lo que le enseña el otro hasta que puede emprender el trabajo por sí mismo. En este sentido, Padilla sostiene la importancia de mantener la dialogicidad de la lectura y la escritura con el otro, a través de la mirada de quien enseña.

Como acompañante se suma también la inteligencia artificial. “Creemos que la IA generativa en particular tiene una potencialidad enorme para amplificar esas funciones psicológicas superiores. Lejos de pensar que nos achata, se trata de cómo conversar con la IA, con qué prompt, para que realmente potencie las capacidades de lectura y escritura”, destaca. La inteligencia artificial llegó para quedarse, remarca Padilla, y manifiesta que la prohibición en las aulas no es la solución. “Cuanto más nos prohiban, más vamos a querer usarlas”, sentencia.

Temas Encuentros LA GACETA Inteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alfabetización y tecnología: un plan para enfrentar dos grandes problemas de la educación tucumana

Alfabetización y tecnología: un plan para enfrentar dos grandes problemas de la educación tucumana

Cuáles serán los tres perfiles profesionales más buscados de 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles serán los tres perfiles profesionales más buscados de 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las carreras más fáciles de estudiar, según la Inteligencia Artificial

Cuáles son las carreras más fáciles de estudiar, según la Inteligencia Artificial

Cuáles son los nombres menos atractivos de 2025, según la inteligencia artificial

Cuáles son los nombres menos atractivos de 2025, según la inteligencia artificial

Universidad y futuro: cómo la UNT enfrenta los nuevos desafíos del aprendizaje

Universidad y futuro: cómo la UNT enfrenta los nuevos desafíos del aprendizaje

Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
2

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
3

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
5

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
6

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Más Noticias
Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Si tenés que cantar...: Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

"Si tenés que cantar...": Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Comentarios