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Excursiones en tren por el fútbol, una costumbre que hizo popular la Federación tucumana

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Excursiones en tren por el fútbol, una costumbre que hizo popular la Federación tucumana
Por Jorge Olmos Sgrosso y Carlos Werner Hace 1 Hs

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