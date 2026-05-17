Seguridad Recuerdos fotográficos: una figura del básquet de Tucumán, fotografiada en 1937 En este espacio procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Jorge Olmos Sgrosso y Carlos Werner Hace 5 Hs Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h “Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay 14 advertencias en el extraño país del "diputesla" Ranking notas premium La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT "Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli El fallo sobre Pagani abre interrogantes sobre otros mandatos consecutivos en la UNT Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo UNT: incertidumbre y expectativa tras el fallo contra la candidatura de Pagani