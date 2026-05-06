“En Tucumán vamos a convivir con más enfermedades tropicales”: la advertencia del decano de Medicina de la UNT sobre el chikungunya

- El impacto puede pensarse de dos maneras: el efecto general del cambio climático sobre la salud y el bienestar de las personas, y lo que está ocurriendo específicamente en el norte grande argentino. En términos generales, el calor extremo tiene efectos directos. Puede producir desde disconfort hasta golpes de calor o deshidrataciones severas, especialmente en personas vulnerables como bebés, niños pequeños y mayores de 65 años. Pero además hay otro fenómeno muy importante: el aumento de enfermedades transmitidas por artrópodos, es decir, por mosquitos. Ahí aparecen enfermedades como dengue y chikungunya, que hoy están presentes en Tucumán con un crecimiento muy marcado. También vemos efectos cardiovasculares y respiratorios. Muchas personas sienten palpitaciones, sofocación o dificultad para respirar durante los días de mucho calor y humedad. Esa sobrecarga térmica aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Y hay un impacto indirecto que muchas veces no se menciona: el deterioro del bienestar cotidiano. En los últimos 70 años prácticamente se duplicaron las horas del día en las que el calor impide desarrollar actividades normales. Incluso hay estudios que vinculan las olas de calor con un aumento de las tasas de suicidio.