Una cadena rota: por qué el sistema de salud falla antes de llegar al paciente

Según Adrián Juárez Jiménez, consultor en organización y gestión para profesionales de la salud, lo ocurrido no es un hecho aislado sino “el final visible de una cadena que se viene rompiendo en silencio”. En ese esquema, explica, el paciente ocupa el último lugar. “El paciente es siempre el último eslabón. Cuando la cadena que lo antecede se rompe, él no tiene red. Eso es exactamente lo que estamos viendo”, contó a LA GACETA el especiaista.