Mercedes-Benz inauguró en Zárate su primera planta automotriz construida desde cero en 15 años

Ubicada estratégicamente por su proximidad al puerto, en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9, la planta garantiza una mayor eficiencia en términos de costos, tiempos y logística. Su diseño flexible y capacidad escalable la convierten en una instalación adecuada para el futuro crecimiento industrial y está preparada para incorporar nuevos modelos y tecnologías según los desafíos del transporte regional. Construido en un predio de 20 hectáreas de superficie, el nuevo Centro Industrial Zárate se completa con el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, inaugurado en diciembre de 2024, que destaca por su eficiencia en la distribución nacional, incluyendo servicios de entrega inmediata con plazos de entre 24 y 48 horas. Con la inauguración de estas instalaciones, Mercedes-Benz Camiones y Buses -líder del mercado en 2025 con un 33,4% de participación en camiones y 61,3% en buses- inicia una nueva etapa proyectada hacia la excelencia, el fortalecimiento de su perfil exportador con la llegada a nuevos mercados y el crecimiento sostenible. Esto posiciona a Zárate como un polo industrial a largo plazo para la región y reafirma el propósito de la compañía de acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento.