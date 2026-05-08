Mercedes-Benz inauguró en Zárate su primera planta automotriz construida desde cero en 15 años

Resumen para apurados
- Mercedes-Benz inauguró en Zárate su primer centro industrial construido desde cero en 15 años, con una inversión de U$S 110 millones para fabricar camiones y buses en el país.
- La planta producirá modelos Atego y Accelo, chasis de buses y piezas Reman. El predio de 20 hectáreas optimiza la logística portuaria y el suministro de repuestos en todo el país.
- El proyecto genera 2.500 empleos, habilita la transición a la movilidad eléctrica y posiciona a la Argentina como un polo exportador estratégico para la red global de Daimler Truck.
ZÁRATE, BUENOS AIRES.- Con un ciclo de inversiones que rondan los U$S 110 millones, Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina celebra inauguró su nuevo Centro Industrial Zárate, el acontecimiento más importante desde su creación como empresa subsidiaria de Daimler Truck. La nueva planta es la primera del sector automotriz construida desde sus cimientos en Argentina en los últimos 15 años. La ceremonia se realizó en la ciudad portuaria en un año de celebraciones globales por los 130 años de la invención del camión, los 80 años del modelo Unimog y los 75 años de presencia de Mercedes-Benz en el país, habiendo sido Argentina el lugar elegido para instalar la primera fábrica de la marca fuera de Alemania. El acto reunió a más de 800 asistentes, entre ejecutivos globales y locales de la compañía, funcionarios de gobierno, miembros de la red de concesionarios, medios de comunicación y colaboradores. También marcó la reaparición pública del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que defendió el programa económico del presidente Javier Milei, durante su mensaje a los presentes.
Inicialmente, el centro albergará la producción de los camiones Atego y Accelo, así como de los chasis de buses OH y OF; además, integra la planta REMAN y el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos. El predio se encuentra en una ubicación estratégica por su proximidad al puerto, lo que garantiza una mayor eficiencia en términos de costos, tiempos y logística, mientras que sus instalaciones modernas ofrecen mayor calidad y agilidad operativa, lo que permite incorporar futuros modelos y nuevas tecnologías. La planta es impulsada por talento altamente calificado que forma parte de una cadena de valor integrada por alrededor de 500 colaboradores directos y más de 2.000 indirectos. Esto incluye la red de concesionarios y talleres oficiales constituida por 45 puntos de atención distribuidos en todo el país, que garantiza una amplia cobertura, agilidad y calidad, asegurando que el cliente tenga siempre a su disposición servicios y piezas originales con la confiabilidad característica de la marca.
La presencia de Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks, Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses, y Denis Güven, CEO de Mercedes Benz para América Latina, Medio Oriente y África reafirmó la relevancia de Argentina en el mapa mundial del grupo, consolidando una integración más sólida en la red global de producción y ventas de Daimler Truck.
“Esta planta de última generación nos permite, por primera vez, tener un enfoque 100% en camiones y buses en el país y fortalecer nuestro rol dentro de la red global de producción de Daimler Truck. Este paso reafirma nuestro compromiso de largo plazo con Argentina, con nuestros colaboradores y, por supuesto, con nuestros clientes”, afirmó Puchert.
En tanto, Oberwörder remarcó que los buses son mucho más que un medio de transporte: forman parte de la vida cotidiana. “Esta planta habilita la innovación, desde chasis convencionales eficientes hasta la movilidad eléctrica, acompañando a nuestros clientes en la construcción de una movilidad sostenible para el futuro”, expresó.
A su turno, Güven destacó que la inauguración del Centro Industrial Zárate representa un paso estratégico para toda América latina y posiciona a la Argentina como un pilar clave de las operaciones regionales. Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses, consideró que el Centro Industrial Zárate “es el motor de nuestro futuro y el hecho más trascendente de nuestra historia como empresa independiente. Hoy transformamos una inversión estratégica en una realidad productiva que nos acerca aún más a nuestros clientes y nos impulsa a seguir apoyando a quienes mantienen el mundo en movimiento”.
Ubicada estratégicamente por su proximidad al puerto, en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9, la planta garantiza una mayor eficiencia en términos de costos, tiempos y logística. Su diseño flexible y capacidad escalable la convierten en una instalación adecuada para el futuro crecimiento industrial y está preparada para incorporar nuevos modelos y tecnologías según los desafíos del transporte regional. Construido en un predio de 20 hectáreas de superficie, el nuevo Centro Industrial Zárate se completa con el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, inaugurado en diciembre de 2024, que destaca por su eficiencia en la distribución nacional, incluyendo servicios de entrega inmediata con plazos de entre 24 y 48 horas. Con la inauguración de estas instalaciones, Mercedes-Benz Camiones y Buses -líder del mercado en 2025 con un 33,4% de participación en camiones y 61,3% en buses- inicia una nueva etapa proyectada hacia la excelencia, el fortalecimiento de su perfil exportador con la llegada a nuevos mercados y el crecimiento sostenible. Esto posiciona a Zárate como un polo industrial a largo plazo para la región y reafirma el propósito de la compañía de acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento.