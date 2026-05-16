Charla: “este año vamos a terminar con el diagnóstico del transporte público”

Esta semana, la intendenta participó de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) en Rosario. Dijo que allí se plantearon quejas sobre el transporte y el aumento del combustible. “El combustible se vende en todas nuestras ciudades; en Tucumán es aún más caro por la logística. Sabemos que hay un porcentaje que es intocable, que es el 26% del Anses, también antes existía un fondo común para obras hídricas, otro para la vivienda y uno para mantener las rutas. Hoy eso no existe; la Nación se está quedando con todos esos recursos, que es un 35% de lo que sale el combustible, más de 6 billones de pesos que nosotros reclamamos”, insistió.