Rossana Chahla inauguró la repavimentación integral de avenida Mitre y anunció nuevas obras viales
La intervención abarcó nueve cuadras entre avenida Sarmiento y 24 de Septiembre, con trabajos sobre más de 20.000 metros cuadrados de calzada. La Municipalidad adelantó que el plan continuará en otras arterias clave de la capital.
Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla inauguró este viernes la repavimentación de la avenida Mitre en Tucumán para optimizar la circulación y seguridad vial en una zona comercial estratégica.
- Con una inversión de $980 millones, se renovaron 20.000 m2 de calzada entre Sarmiento y 24 de Septiembre, incluyendo fresado, señalización y recuperación de badenes y hormigón.
- La obra inicia una planificación integral que seguirá en avenidas como Roca y Sarmiento, coordinando con la SAT para asegurar la durabilidad de las intervenciones estructurales.
La intendenta Rossana Chahla inauguró este viernes las obras de puesta en valor y repavimentación integral de la avenida Benjamín Mitre, una de las arterias más transitadas y estratégicas de la capital tucumana por su función en la conectividad urbana y por concentrar una intensa actividad comercial, educativa, sanitaria y de servicios.
La intervención se realizó en el tramo comprendido entre las avenidas Sarmiento y 24 de Septiembre, donde se ejecutaron trabajos de recuperación integral sobre nueve cuadras con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en una zona de alto flujo vehicular y peatonal.
Durante el acto de inauguración, la jefa municipal estuvo acompañada por funcionarios del gabinete, concejales, equipos técnicos y vecinos de la zona, quienes recorrieron el corredor para observar los resultados de una obra que había sido largamente reclamada por la comunidad.
La avenida Mitre constituye uno de los principales ejes estructurantes de San Miguel de Tucumán. Sobre su recorrido funcionan establecimientos educativos, centros de salud, concesionarias, comercios e instituciones religiosas, además de circular diariamente numerosas líneas de transporte público, lo que la convierte en un corredor clave para la dinámica urbana de la ciudad.
Antes de la intervención, la calzada presentaba un importante deterioro estructural, tanto en sectores de pavimento asfáltico como de hormigón, situación que dificultaba la circulación y generaba inconvenientes para automovilistas, peatones y usuarios del transporte público.
Las obras incluyeron el fresado de la carpeta existente, la colocación de nuevo pavimento asfáltico, la reconstrucción de sectores de hormigón y la recuperación de badenes para optimizar el escurrimiento del agua y extender la vida útil de la obra. En total, se intervinieron más de 20.000 metros cuadrados de superficie.
También se realizaron tareas de demarcación horizontal, con señalización de sendas peatonales y carriles de circulación, con el propósito de ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial.
“Una respuesta a la necesidad de los vecinos”
Durante su discurso, Chahla destacó que la obra implicó “la recuperación total de la avenida Mitre”, con trabajos sobre más de 20.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica y 590 metros cuadrados de hormigón en las esquinas.
La intendente remarcó además la importancia estratégica de esta arteria, por donde circulan las líneas de colectivos 5, 6, 7 y 8, y aseguró que los trabajos representan “una respuesta a una necesidad de los vecinos”.
La jefa municipal precisó que la inversión alcanzó los $980 millones y adelantó que el plan de pavimentación continuará en las avenidas Roca-Kirchner, Sarmiento, Avellaneda y Sáenz Peña.
Chahla explicó también que el municipio avanza con una planificación integral para intervenir calles en todos los barrios de la capital en coordinación con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).
“Vamos a firmar un convenio para solucionar los problemas desde abajo hacia arriba, para que nuestro pavimento después dure”, señaló.
En ese contexto, reconoció que las intensas lluvias registradas en los últimos meses provocaron demoras en distintas obras, entre ellas los trabajos de desagües en el barrio 360 Viviendas.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Claudio Bravo, brindó detalles técnicos de la intervención y precisó que se trabajó sobre nueve cuadras en ambas manos de la avenida, con una superficie total de 20.890 metros cuadrados y la utilización de 2.500 toneladas de asfalto.
“Previamente se hizo un fresado, se retiró el pavimento viejo para poder volver a repavimentar”, explicó el funcionario.
Además, indicó que se ejecutaron 1.500 metros cuadrados de nueva señalización horizontal y cerca de 500 metros cuadrados de hormigón en las ochavas de las esquinas.
Bravo confirmó que la obra comprendió todo el trayecto de avenida Mitre entre 24 de Septiembre y la Plazoleta Mitre y anticipó que el municipio continuará con trabajos similares en las avenidas Sarmiento, Sáenz Peña, Roca y Papa Francisco.
A su turno, el concejal Facundo Vargas Aignasse valoró la inauguración como parte de una estrategia integral de movilidad urbana impulsada por la gestión municipal.
“Se trata de una obra muy importante que acompaña una estrategia de circulación que viene planteando la intendenta”, expresó.
El edil destacó además la presencia de concejales del bloque oficialista y afirmó que el Concejo Deliberante mantiene su compromiso para acompañar políticas destinadas a mejorar la accesibilidad y la conectividad en la capital.
“San Miguel de Tucumán es la ciudad más densamente poblada del país y la movilidad urbana presenta desafíos muy complejos”, sostuvo Vargas Aignasse, quien remarcó que el municipio enfrenta esas problemáticas con planificación e inversiones en infraestructura vial.