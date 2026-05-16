Enfermedad intestinal: problemas para acceder a la medicación y a la consulta

La encuesta también mostró el fuerte impacto emocional de estas enfermedades: siete de cada 10 pacientes aseguraron haber sufrido más estrés debido a problemas económicos vinculados con su tratamiento, mientras que el 69% manifestó síntomas de ansiedad o depresión. La Enfermedad Inflamatoria Intestinal afecta principalmente a adultos jóvenes, aunque el 20% de los casos se diagnostican en niños y adolescentes. Aunque todavía no existe una cura definitiva, los especialistas destacan que en los últimos años surgieron tratamientos innovadores que mejoraron la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo el acceso oportuno y sostenido a la atención y a la medicación.