Recuerdos fotográficos: cuando llegó el “outinord”, un nuevo sistema de construcción
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
En octubre de 1969, se comienza a utilizar un nuevo sistema de construcción con licencia francesa, el “outinord”. En el caso de Tucumán, es utilizado para lo construcción del edificio de la esquina de las calles Rivadavia (actual Virgen de la Merced) y Monteagudo.
El sistema reemplazaba el tradicional encofrado de madera por el metálico, con el que se procede a un colado continuo de hormigón en un proceso ininterrumpido que permite realizar, en una sola operación, los muros y las losas. Esto trajo mayor rapidez y menores costos.
Se trataba de un sistema constructivo de alta racionalización destinado a la ejecución masiva de viviendas. Entre las ventajas estaba que en la construcción de paredes quedaban colocadas las tuberías y cañerías correspondientes al agua, gas y electricidad y el encofrado metálico permitía ahorrar en revocar las paredes.
El gobierno de facto de aquel año lo declaró al nuevo sistema “de interés nacional”. El Comando de Ingenieros del Ejército planeaba utilizarlo para la construcción de barrios y así erradicar las villas miserias.