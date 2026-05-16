Las condiciones ambientales favorecieron la maduración de la caña

La variabilidad observada en los valores de calidad entre localidades puede atribuirse a diversos factores, entre ellos las diferencias varietales, las características edáficas y ambientales de cada zona, los niveles productivos alcanzados y el manejo agronómico aplicado en los cañaverales. A ello se suma el hecho de que los cultivos se encuentran aún en pleno proceso de maduración, situación que explica parte de la heterogeneidad observada en los indicadores de calidad industrial.