Las condiciones ambientales favorecieron la maduración de la caña

El estado madurativo de la caña de azúcar en la provincia de Tucumán evidenció un avance significativo respecto del muestreo anterior, observándose una evolución favorable de la maduración, aunque con una moderada heterogeneidad en los valores de calidad registrados entre las distintas regiones y localidades evaluadas.
No obstante, al comparar los resultados con el mismo período de muestreo de la campaña anterior, se observó una menor evolución madurativa. Sin embargo, los resultados registrados en 2026 se ubicaron próximos, y levemente por encima, del promedio correspondiente a las últimas tres campañas.
Cabe destacar que, durante el período comprendido entre el muestreo anterior y el actual, se registraron condiciones ambientales favorables para el proceso de maduración, caracterizadas por temperaturas máximas y mínimas moderadas y una amplitud térmica adecuada. Asimismo, las precipitaciones disminuyeron progresivamente durante este período, sin registrarse lluvias de magnitud en los días previos al muestreo, condiciones que favorecieron la concentración de azúcares en los tallos.
La variabilidad observada en los valores de calidad entre localidades puede atribuirse a diversos factores, entre ellos las diferencias varietales, las características edáficas y ambientales de cada zona, los niveles productivos alcanzados y el manejo agronómico aplicado en los cañaverales. A ello se suma el hecho de que los cultivos se encuentran aún en pleno proceso de maduración, situación que explica parte de la heterogeneidad observada en los indicadores de calidad industrial.