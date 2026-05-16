Aftosa y brucelosis: recuerdan la obligación de actualizar el Sigsa

En el marco de las campañas anuales de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recuerda a los productores ganaderos la importancia de realizar, previo al comienzo del segundo período vacunal, el cambio de categoría de terneros en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa).