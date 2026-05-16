Aftosa y brucelosis: recuerdan la obligación de actualizar el Sigsa

En el marco de las campañas anuales de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recuerda a los productores ganaderos la importancia de realizar, previo al comienzo del segundo período vacunal, el cambio de categoría de terneros en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa).
Con la implementación de la resolución Senasa N° 711/2025, que establece una nueva estrategia de vacunación para el abordaje de la fiebre aftosa, a partir de la segunda campaña de 2026 se inocularán únicamente las categorías menores. Por ello, los terneros que ya recibieron sus dosis correspondientes (segunda campaña 2025 y primera campaña 2026) deben ser recategorizados como novillitos o vaquillonas.
La actualización de estas categorías podrá efectuarse hasta 15 días antes del comienzo de campaña en cada región. En este sentido, las provincias que inicien el próximo 8 de junio tendrán tiempo de realizar la recategorización hasta el 24 de mayo.
Metodología
Los productores podrán solicitar el cambio de categorías a través de dos modalidades:
Autogestión: el productor debe realizar la solicitud. Luego, personal de la oficina del Senasa correspondiente verificará que los animales a recategorizar cuenten efectivamente con las dos dosis aplicadas y autorizará la solicitud.
Presencial: la solicitud se realiza en la oficina del Senasa correspondiente a la jurisdicción del establecimiento.
Se recuerda la importancia de realizar esta gestión, ya que el stock que permanezca bajo la categoría de “ternero/a” al momento de la visita del vacunador deberá ser inoculado obligatoriamente, de acuerdo a lo establecido en el calendario oficial.
Para mayor información, consultar el Calendario de vacunación antiaftosa 2026 o comunicarse con la oficina del Senasa más cercana.