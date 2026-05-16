Un “superhongo” de las yungas puede favorecer el cultivo de limón

El objetivo de la investigación, contada en el sitio Medios UNT, es desarrollar bioinsumos capaces de fortalecer naturalmente cultivos estratégicos como el limón y reducir el uso de plaguicidas. “Creo que los hongos pueden cambiar el rumbo de la agricultura como la conocemos”, resume la investigadora. Tucumán concentra una de las producciones citrícolas más importantes del mundo y enfrenta amenazas sanitarias cada vez más complejas. Enfermedades como el HLB (presente en países vecinos como Brasil), considerada la más devastadora para los cítricos, o la cancrosis, que generan preocupación permanente en el sector. Algunas de esas enfermedades son extremadamente difíciles de controlar porque se transmiten mediante insectos diminutos que escapan incluso a los tratamientos tradicionales.