Catalán visitó al arzobispo Sánchez y hablaron sobre la actualidad de la provincia

Durante el encuentro también se hizo referencia a la necesidad de contar con una Ley de Acceso a la Información Pública en Tucumán, una iniciativa que desde hace años el Arzobispado impulsa ante la Legislatura provincial sin lograr avances concretos. En La Libertad Avanza destacaron que la transparencia y el acceso a la información son herramientas fundamentales para fortalecer las instituciones y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos.