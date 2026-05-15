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Catalán visitó al arzobispo Sánchez y hablaron sobre la actualidad de la provincia

El dirigente libertario sostuvo que Tucumán necesita avanzar hacia un sistema político más transparente y moderno.

Catalán se reunió con el arzobispo de la provincia. LLA Catalán se reunió con el arzobispo de la provincia. LLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán (LLA) se reunió hoy con el arzobispo Carlos Sánchez en Tucumán para analizar la actualidad provincial y reclamar por reformas institucionales y electorales.
  • Catalán cuestionó el incumplimiento del acta de reforma electoral firmada por el gobernador Jaldo. También se trató la falta de una Ley de Acceso a la Información Pública local.
  • La reunión busca posicionar a LLA como motor de transparencia institucional. El impacto futuro dependerá de la respuesta política ante los reclamos de reforma y modernización.
Resumen generado con IA

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, visitó al arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez. En el encuentro, dialogaron sobre la actualidad política, social e institucional de la provincia, con especial énfasis en la necesidad de avanzar con reformas que mejoren la calidad institucional de Tucumán.

Uno de los principales temas abordados fue el acta compromiso por la reforma electoral firmada por Osvaldo Jaldo cuando era candidato a gobernador. En ese sentido, Catalán remarcó la importancia de cumplir con los compromisos asumidos ante la sociedad y cuestionó que “no se puede utilizar instituciones tan prestigiosas como la Iglesia para después no cumplir con la palabra empeñada”.

Según se consignó en un comunicado, el dirigente libertario sostuvo que Tucumán necesita avanzar hacia un sistema político más transparente y moderno, dejando atrás prácticas que durante años deterioraron la confianza de los ciudadanos en la dirigencia política.

Por su parte, el arzobispo Carlos Sánchez expresó que el rol de la Iglesia es el de “unir a todos los actores de la sociedad” y expresó que luego es decisión de cada dirigente, de cada persona, actuar con responsabilidad y cumplir con los compromisos asumidos.

Durante el encuentro también se hizo referencia a la necesidad de contar con una Ley de Acceso a la Información Pública en Tucumán, una iniciativa que desde hace años el Arzobispado impulsa ante la Legislatura provincial sin lograr avances concretos. En La Libertad Avanza destacaron que la transparencia y el acceso a la información son herramientas fundamentales para fortalecer las instituciones y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Asimismo, Catalán le entregó al arzobispo un ejemplar del libro “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, un documento elaborado por La Libertad Avanza Tucumán que reúne propuestas concretas para transformar la provincia en materia económica, política e institucional.

En la reunión participaron también los diputados nacionales Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo. En representación del Arzobispado acompañó además el padre Pepe.

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